Мужчине приснился джекпот в лотерее, а когда он проснулся, то был шокирован: что произошло

Американец ложился спать с мечтами о джекпоте Cash 5 в лотерее Quick Pick, размер которой составляет 110 000 долларов США, а когда проснулся, то не мог поверить в то, что произошло. Свой выигрышный билет он приобрел за доллар.

Related video

Мужчина приобрел билет за 1 доллар с помощью онлайн-игры. Роберт Хобан из Стэнли (США) настолько сильно мечтал о большом выигрыше в лотерее, что думал об этом перед сном однажды. Когда он заснул, то увидел сумму выигрыша во сне, а уже на следующее утро был очень удивлен. Выяснилось, что его сон был пророческим, ведь именно эту сумму ему удалось выиграть в Cash 5. Удивительную историю рассказало издание NC Education Lottery 21 февраля.

Лотерейный билет Роберт Хобан приобрел фактически за бесценок — всего 1 американский доллар. Накануне воскресенья, дня, когда должен был состояться сам розыгрыш, он лег спать и увидел во сне точную сумму своего выигрыша. Когда проснулся и взялся сверять цифры на билете с воскресным выпуском, то все цифры на 5 шариках совпали. Как пишет источник, это действительно счастливый случай.

"Шанс совпадения номеров на всех 5 пулях составляет 1 к 962 598", — говорится в сообщении.

Из-за этого американец был шокирован. Он признался, что это настоящее "безумие".

"Это странно, потому что мне даже приснилась точная сумма, которую я выиграл", — рассказал он.

Но еще больше шокированной была его семья, которая сначала не поверила в то, что с Робертом могла случиться такая удивительная история. Они подумали, что Роберт шутит, ведь любит так часто делать.

Когда мужчина в конце концов забрал свой выигрыш, то он составлял 78 925 американских долларов с учетом уплаты необходимых федеральных и государственных налогов.

Отметим, что Cash 5 — популярная лотерея в Северной Каролине, билеты которой игроки могут приобрести через онлайн-игру или в магазинах розничной торговли.

Напомним, ранее интересная история случилась с жителем Франции, у которого воры забрали банковскую карточку и выиграли в лотерее средства, воспользовавшись ею. Он захотел разделить с преступниками розыгрыш вместо того, чтобы "сдать" их властным органам.

Также случай с большим выигрышем произошел с американкой, которая разбогатела на 2 миллиона долларов из-за ошибки продавца на заправке. Это случилось из-за того, что работник выдал ей случайно другой билет, который оказался выигрышным.