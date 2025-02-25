Чоловікові наснився джекпот у лотереї, а коли він прокинувся, то був шокований: що сталося

Американець лягав спати із мріями про джекпот Cash 5 у лотереї Quick Pick, розмір якої становить 110 000 доларів США, а коли прокинувся, то не міг повірити у те, що сталося. Свій виграшний білет він придбав за долар.

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Чоловік придбав білет за 1 долар за допомогою онлайн-гри. Роберт Хобан зі Стенлі (США) настільки сильно мріяв про великий виграш у лотереї, що думав про це перед сном одного дня. Коли він заснув, то побачив суму виграшу уві сні, а вже наступного ранку був дуже здивованим. З'ясувалося, що його сон був пророчим, адже саме цю суму йому вдалося виграти у Cash 5. Дивовижну історію розповіло видання NC Education Lottery 21 лютого.

Лотерейний білет Роберт Хобан придбав фактично за безцінь — всього 1 американський долар. Напередодні неділі, дня, коли мав відбутися сам розіграш, він ліг спати та побачив уві сні точну суму свого виграшу. Коли прокинувся та взявся звіряти цифри на білеті із недільним випуском, то всі цифри на 5 кульках збіглися. Як пише джерело, це справді щасливий випадок.

"Шанс збігу номерів на всіх 5 кулях становить 1 до 962 598", — йдеться у повідомленні.

Через це американець був шокованим. Він зізнався, що це справжнє "божевілля".

"Це дивно, тому що мені навіть приснилася точна сума, яку я виграв", — розповів він.

Та ще більше шокованою була його сім'я, яка спершу не повірила у те, що із Робертом могла трапитися така дивовижна історія. Вони подумали, що Роберт жартує, адже любить так часто робити.

Коли чоловік зрештою забрав свій виграш, то він становив 78 925 американських доларів з урахуванням сплати необхідних федеральних та державних податків.

Зазначимо, що Cash 5 — популярна лотерея у Північній Кароліні, білети якої гравці можуть придбати через онлайн-гру або у крамницях роздрібної торгівлі.

Нагадаємо, раніше цікава історія трапилася із мешканцем Франції, у якого злодії забрали банківську картку та виграли у лотереї кошти, скориставшись нею. Він захотів розділити із злочинцями розіграш замість того, аби "здати" їх владним органам.

Також випадок із великим виграшем трапився із американкою, яка розбагатіла на 2 мільйони доларів через помилку продавця на заправці. Це трапилося через те, що працівник видав їй випадково інший білет, який виявився виграшним.