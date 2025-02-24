Чоловік хоче поділити виграш у лотерею зі злодіями, які вкрали його банківську карту

Чоловік на ім'я Жан-Давид виявив, що з його рахунку списали 52,50 євро в місцевому магазині після крадіжки його гаманця. Злодії придбали кілька лотерейних білетів, і один із них виявився виграшним.

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Житель Тулузи (Франція), 40-річний Жан-Давид Е, опинився в незвичній ситуації: після того, як його кредитну картку вкрали й використали для купівлі виграшного лотерейного білета, він пропонує злодіям розділити з ними виграш у 500 000 євро замість того, щоб здавати їх владі. Про це пише Daily Star.

Як розповів чоловік в інтерв'ю радіостанції RTL, виграш був заблокований французьким оператором лотерей Française des Jeux (FDJ), а зловмисники поки не вийшли на зв'язок.

Інцидент стався 3 лютого, коли у Жан-Давида вкрали рюкзак із гаманцем з його автомобіля, припаркованого в центрі Тулузи. Пізніше він виявив, що з його рахунку вже списали 52,50 євро в місцевому магазині Tabac des Thermes. Там йому повідомили, що двоє чоловіків, імовірно безхатченки, купили на його гроші цигарки й кілька скретч-білетів, один з яких виявився виграшним.

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Чоловік звернувся в поліцію, але він не збирається подавати заяву. За його словами, це рідкісний шанс для злодіїв змінити своє життя. Однак у них є лише 30 днів, щоб забрати приз, інакше квиток стане недійсним.

"Без мене вони б не виграли, але без них я б не купив цей квиток. То чому б не поділити по-чесному?" — заявив Жан-Давид.

Чоловік сподівається, що невідомі з'являться і погодяться на його пропозицію, інакше великий виграш дістанеться державі.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.