Мужчина хочет поделить выигрыш в лотерею с ворами, укравшими его банковскую карту

Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил, что с его счета списали 52,50 евро в местном магазине после кражи его бумажника. Воры приобрели несколько лотерейных билетов, и один из них оказался выигрышным.

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Житель Тулузы (Франция), 40-летний Жан-Давид Э, оказался в необычной ситуации: после того, как его кредитная карта была украдена и использована для покупки выигрышного лотерейного билета, он предлагает ворам разделить с ними выигрыш в 500 000 евро вместо того, чтобы сдавать их властям. Об этом пишет Daily Star.

Как рассказал мужчина в интервью радиостанции RTL, выигрыш был заблокирован французским оператором лотерей Française des Jeux (FDJ), а злоумышленники пока не вышли на связь.

Инцидент произошел 3 февраля, когда у Жан-Давида украли рюкзак с бумажником из его автомобиля, припаркованного в центре Тулузы. Позже он обнаружил, что с его счета уже списали 52,50 евро в местном магазине Tabac des Thermes. Там ему сообщили, что двое мужчин, предположительно бездомные, купили на его деньги сигареты и несколько скретч-билетов, один из которых оказался выигрышным.

Иллюстративное фото Фото: Reddit

Мужчина обратился в полицию, но он не собирается подавать заявление. По его словам, это редкий шанс для воров изменить свою жизнь. Однако у них есть лишь 30 дней, чтобы забрать приз, иначе билет станет недействительным.

"Без меня они бы не выиграли, но без них я бы не купил этот билет. Так почему бы не поделить по-честному?" — заявил Жан-Давид.

Мужчина надеется, что неизвестные объявятся и согласятся на его предложение, иначе крупный выигрыш достанется государству.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.