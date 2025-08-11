В'язень спокусив молоду наглядачку тюрми, схиливши до "неналежних стосунків" (фото)

23-річна співробітниця пенітенціарної системи Південного Уельсу, Велика Британія, визнала провину в "неналежних стосунках" з ув'язненим. Жінка може опинитися за ґратами уже наступного місяця.

Меган Брін, яка працювала наглядачкою у двох в'язницях Гвента в Південному Уельсі, спочатку заперечувала звинувачення у романтичних стосунках з ув'язненим. Однак згодом вона таки змінила свою позицію та в усьому зізналася, пише видання Metro.

Суд встановив, що правопорушення сталося з лютого по травень 2022 року.

"Як державний службовець, а саме працівник в'язниці, [вона] поводилася неналежним чином, що становило зловживання довірою громадськості до посадової особи через встановлення стосунків з ув'язненим", — йшлося у заяві суду.

Брін з Ньюпорта звільнили під заставу, але згодом вона отримала попередження про можливе ув'язнення під час повернення до суду для винесення вироку.

Суддя Карл Харрісон наказав підготувати доповідь перед винесенням вироку, але попередив підсудну: "Всі варіанти покарання залишаються відкритими".

Інші подібні історії

Справа Брін стала черговим випадком у серії скандалів з охоронцями британських в'язниць. У березні цього року відсторонили від роботи жінку-охоронця з в'язниці HMP Feltham у західному Лондоні — також через звинувачення у романі з ув'язненим.

Раніше Лінду Де Соуза Абреу, працівницю в'язниці HMP Wandsworth у південному Лондоні, засудили до 15 місяців позбавлення волі після того, як її зняли на відео під час інтимної близькості з ув'язненим у його камері.

