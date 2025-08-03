Жінка знає, що її чоловік — гей, але все одно намагається завести з ним дитину (фото)

38-річна Саманта Грінстоун та її чоловік Джейкоб довели, що кохання не має меж, навіть якщо один з партнерів є відкритим геєм. Їхня історія кохання почалася на прослуховуванні до мюзиклу "Скрипаль на даху" і переросла у щасливий шлюб.

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Американська пара прославилась в соціальних мережах після того, як відкрито розповіла про свої незвичайні стосунки. Тепер вони діляться досвідом та роздають поради. Про їхню історію написав британський таблоїд The Sun.

"Один актор підійшов і сказав: якщо мені не дадуть роль, то вони божевільні. Він представився як Джейкоб. Ми побажали один одному удачі. Прослуховування часто проходять в холодній атмосфері серед конкурентів, тому мені запам'яталося, що він був таким милим", — згадує Саманта.

Саманта Грінстоун називає Джейкоба спорідненою душею Фото: Instagram

Обоє отримали ролі, а під час репетицій почали багато спілкуватися і дуже здружилися.

Жінка одружена з геєм

"Через кілька днів спільної роботи ми пішли випити з іншим учасником трупи. Всі потім розійшлися, а ми продовжували спілкуватися до 4 ранку. Він заночував на моєму дивані. З того часу були разом, коли тільки могли", — розповідає жінка.

Джейкоб одразу зізнався, що він гей, але ще не розповів про це батькам. Однак з часом між друзями виникли особливі почуття. Минуло 18 місяців, і Саманта вирішила у всьому розібратися. Вона відвідала енергетичного цілителя, який сказав, що вони з Джейкобом мають "духовний зв'язок".

Джейкоб зробив Саманті пропозицію Фото: Instagram

"Все стало на свої місця для мене. Я не хотіла більше жити в невизначеності й була впевнена, що наша дружба достатньо міцна, щоб вижити", — згадує акторка.

Освідчення в коханні

Саманта набралася сміливості й надіслала Джейкобу повідомлення з запитанням, чи відчуває він щось більше, аніж дружбу.

"Через кілька хвилин він відповів, зазначивши, що "так", і він готовий подивитися, куди це приведе. Я була схвильована, як підліток", — каже Саманта.

Пара з"їхалась і почала жити разом Фото: Instagram

Пара з’їхалась і почала жити разом. Джейкоб зробив камінг-аут, пояснивши родичам специфіку своїх стосунків з Самантою. Його батько знайшов у собі сили це прийняти.

Візити до психолога

Пара почала відвідувати сімейного терапевта, який також перебував у таких стосунках. "Джейкоб сказав, що він не бісексуал, тобто відчуває тягу лише до чоловіків, і це важливо для його ідентичності. Але я його споріднена душа", — стверджує Саманта.

Після шести років стосунків Джейкоб освідчився своїй обраниці біля готелю Beverly Hills. Після одруження пара поділилася фотографіями в соціальних мережах з підписом "Я виходжу заміж за гея!".

"Нас засипали запитаннями — люди казали, що наші стосунки задля ухиляння від податків. Багато хто хотів знати, чи спимо ми разом. У нас чудове інтимне життя. Це не відкритий шлюб — ми на 100% моногамні", — каже наречена.

Пара перебуває у шлюбі вже пів року і планує дітей.

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