Скандал у війську: офіцер ЗСУ, який цілувався з чоловіком, скаржиться на погрози (фото, відео)

Віталій Седюк, журналіст та офіцер ЗСУ, зіткнувся з тиском від командування після публікації в соціальних мережах відео, де закликав забезпечити рівні права для всіх військових.

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Організація "Українські ЛГБТКІ+ військові за рівні права" повідомила, що військовий почав отримувати погрози від заступника командира психологічної підтримки персоналу 158-ї окремої механізованої бригади після оприлюднення відео, на якому цілує свого партнера-чоловіка.

"У листуванні військовому заявили про можливе негайне переведення до іншої частини — практика, яку часто застосовують як покарання", — зазначили в організації.

Під час розмови з представниками правозахисної організації Седюка викликали на допит, а також вилучили його комп'ютер і телефон. Про інцидент дізналися європейські дипломати та громадські діячі, адже офіцер встиг поширити інформацію про погрози в соціальних мережах.

Погрози від керівництва

"Керівництво моєї бригади дуже зле через мої відео, де я прошу разом зі своїм бойфрендом узаконити ЛГБТ+ шлюби в Україні. Мені надсилають гомоф*бні скриншоти (відділ комунікацій, що відповідає за пресу). А саме, старший офіцер пише мені "тобі піз**". Мене більше не хочуть бачити у моїй бригаді. "Скоріше ти б він нас пішов", — таке мені сказав інший офіцер. Наразі на мене у терміновому порядку збирається вся інформація", — розповів Седюк.

Відкритий гей Седюк отримав погрози Фото: Instagram

Втручання радниці Генштабу

Конфлікт вдалося вирішити завдяки втручанню радниці Генштабу з гендерних питань Оксани Григор'євої. Як повідомили активісти, наразі Віталію нічого не загрожує, він самостійно шукає місце для переведення.

"Попереду на нього знову чекає серія допитів, а особисті речі йому не повернули", — уточнили представники організації.

У зв'язку з інцидентом активісти закликали до системних змін у військовій структурі: посилення повноважень військового омбудсмена, розширення впливу радників з гендерних питань та надання ширших повноважень Центральному управлінню захисту прав військовослужбовців Міноборони.

Згодом у своєму Instagram Віталій Седюк повідомив, що наразі у нього як військового все добре, й подякував Оксані Григор'євій за втручання.

Віталій подякував Оксані Григор'євій за втручання Фото: Instagram

Хто такий Віталій Седюк?

Колишній журналіст телеканалу "1+1" та пранкер, який прославився скандальними витівками на міжнародних заходах. Взимку 2025 року він приєднався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Представники ЛГБТ-спільноти, що встали на захист країни, пояснили необхідність введення одностатевих партнерств в умовах війни.

У ВР подали законопроєкт про одностатеві партнерства. Документ передбачає реєстрацію одностатевих і різностатевих цивільних партнерств, що дозволить розв'язувати питання майна, наслідування, соціального захисту. Однак такі пари не зможуть усиновлювати дітей.

Народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла, поділилася думкою про представників ЛГБТ.