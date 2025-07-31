Скандал в армии: офицер ВСУ, который целовался с мужчиной, жалуется на угрозы (фото, видео)

Виталий Седюк, журналист и офицер ВСУ, столкнулся с давлением от командования после публикации в социальных сетях видео, где призвал обеспечить равные права для всех военных.

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Организация "Украинские ЛГБТКИ+ военные за равные права" сообщила, что военный начал получать угрозы от заместителя командира психологической поддержки персонала 158-й отдельной механизированной бригады после обнародования видео, где целует своего партнера-мужчину.

"В переписке военному заявили о возможном немедленном переводе в другую часть — практика, которая часто применяется в качестве наказания", — отметили в организации.

Во время разговора с представителями правозащитной организации Седюка вызвали на допрос, а также изъяли его компьютер и телефон. Об инциденте узнали европейские дипломаты и общественные деятели, ведь офицер успел распространить информацию об угрозах в социальных сетях.

Угрозы от руководства

"Руководство моей бригады очень злое из-за моих видео, где я прошу вместе со своим бойфрендом узаконить ЛГБТ+ браки в Украине. Мне присылают гомоф*бные скриншоты (отдел коммуникаций, отвечающий за прессу). А именно, старший офицер пишет мне "тебе пиз**". Меня больше не хотят видеть в моей бригаде. "Скорее ты бы он нас ушел", — такое мне сказал другой офицер. Сейчас на меня в срочном порядке собирается вся информация", — рассказал Седюк.

Открытый гей Седюк получил угрозы Фото: Instagram

Вмешательство советника Генштаба

Конфликт удалось решить благодаря вмешательству советника Генштаба по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой. Как сообщили активисты, сейчас Виталию ничего не угрожает, он самостоятельно ищет место для перевода.

"Впереди его снова ждет серия допросов, а личные вещи ему не вернули", — уточнили представители организации.

В связи с инцидентом активисты призвали к системным изменениям в военной структуре: усиление полномочий военного омбудсмена, расширение влияния советников по гендерным вопросам и предоставление более широких полномочий Центральному управлению защиты прав военнослужащих Минобороны.

Позже в своем Instagram Виталий Седюк сообщил, что сейчас у него как военного все хорошо, и поблагодарил Оксану Григорьеву за вмешательство.

Виталий поблагодарил Оксану Григорьеву за вмешательство Фото: Instagram

Кто такой Виталий Седюк?

Бывший журналист телеканала "1+1" и пранкер, который прославился скандальными выходками на международных мероприятиях. Зимой 2025 года он присоединился к ВСУ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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В ВР подали законопроект об однополых партнерствах. Документ предусматривает регистрацию однополых и разнополых гражданских партнерств, что позволит решать вопросы имущества, наследования, социальной защиты. Однако такие пары не смогут усыновлять детей.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая, поделилась мнением о представителях ЛГБТ.