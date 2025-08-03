Женщина знает, что ее муж — гей, но все равно пытается завести с ним ребенка (фото)

38-летняя Саманта Гринстоун и ее муж Джейкоб доказали, что любовь не имеет границ, даже если один из партнеров является открытым геем. Их история любви началась на прослушивании к мюзиклу "Скрипач на крыше" и переросла в счастливый брак.

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Американская пара прославилась в социальных сетях после того, как открыто рассказала о своих необычных отношениях. Теперь они делятся опытом и раздают советы. Об их истории написал британский таблоид The Sun.

"Один актер подошел и сказал: если мне не дадут роль, то они сумасшедшие. Он представился как Джейкоб. Мы пожелали друг другу удачи. Прослушивания часто проходят в холодной атмосфере среди конкурентов, поэтому мне запомнилось, что он был таким милым", — вспоминает Саманта.

Саманта Гринстоун называет Джейкоба родственной душой Фото: Instagram

Оба получили роли, а во время репетиций начали много общаться и очень сдружились.

Женщина замужем за геем

"Через несколько дней совместной работы мы пошли выпить с другим участником труппы. Все потом разошлись, а мы продолжали общаться до 4 утра. Он заночевал на моем диване. С тех пор были вместе, когда только могли", — рассказывает женщина.

Джейкоб сразу признался, что он гей, но еще не рассказал об этом родителям. Однако со временем между друзьями возникли особые чувства. Прошло 18 месяцев, и Саманта решила во всем разобраться. Она посетила энергетического целителя, который сказал, что они с Джейкобом имеют "духовную связь".

Джейкоб сделал Саманте предложение Фото: Instagram

"Все стало на свои места для меня. Я не хотела больше жить в неопределенности и была уверена, что наша дружба достаточно крепкая, чтобы выжить", — вспоминает актриса.

Признание в любви

Саманта набралась смелости и отправила Джейкобу сообщение с вопросом, чувствует ли он нечто большее, чем дружбу.

"Через несколько минут он ответил — "да", и он готов посмотреть, куда это приведет. Я была взволнована, как подросток", — говорит Саманта.

Пара съехалась и начала жить вместе Фото: Instagram

Пара съехалась и начала жить вместе. Джейкоб сделал каминг-аут, объяснив родственникам специфику своих отношений с Самантой. Его отец нашел в себе силы это принять.

Визиты к психологу

Пара начала посещать семейного терапевта, который также находился в таких отношениях. "Джейкоб сказал, что он не бисексуал, то есть испытывает тягу только к мужчинам, и это важно для его идентичности. Но я его родственная душа", — утверждает Саманта.

После шести лет отношений Джейкоб сделал предложение своей избраннице возле отеля Beverly Hills. После бракосочетания пара поделилась фотографиями в социальных сетях с подписью "Я выхожу замуж за гея!".

"Нас засыпали вопросами — люди говорили, что наши отношения для уклонения от налогов. Многие хотели знать, спим ли мы вместе. У нас прекрасная интимная жизнь. Это не открытый брак — мы на 100% моногамны", — говорит невеста.

Пара состоит в браке уже полгода и планирует детей.

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