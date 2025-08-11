Заключенный соблазнил молодую надзирательницу тюрьмы, склонив к "неподобающим отношениям" (фото)

23-летняя сотрудница пенитенциарной системы Южного Уэльса, Великобритания, признала вину в "неподобающих отношениях" с заключенным. Женщина может оказаться за решеткой уже в следующем месяце.

Меган Брин, которая работала надзирательницей в двух тюрьмах Гвента в Южном Уэльсе, сначала отрицала обвинения в романтических отношениях с заключенным. Однако впоследствии она таки изменила свою позицию и во всем призналась, пишет издание Metro.

Суд установил, что правонарушение произошло с февраля по май 2022 года.

Ненадлежащие отношения

"Как государственный служащий, а именно работник тюрьмы, [она] вела себя ненадлежащим образом, что составляло злоупотребление доверием общественности к должностному лицу путем установления отношений с заключенным", — говорилось в заявлении суда.

Меган Брин из Ньюпорта освободили под залог Фото: Wales News Service Меган Брин из Ньюпорта освободили под залог Фото: Wales News Service

Брин из Ньюпорта освободили под залог, но позже она получила предупреждение о возможном заключении во время возвращения в суд для вынесения приговора.

Судья Карл Харрисон приказал подготовить доклад перед вынесением приговора, но предупредил подсудимую: "Все варианты наказания остаются открытыми".

Дело Брин стало очередным случаем в серии скандалов с охранниками британских тюрем. В марте этого года отстранили от работы женщину-охранника из тюрьмы HMP Feltham в западном Лондоне — также из-за обвинений в романе с заключенным.

Ранее Линду Де Соуза Абреу, работницу тюрьмы HMP Wandsworth в южном Лондоне, приговорили к 15 месяцам лишения свободы после того, как ее сняли на видео во время интимной близости с заключенным в его камере.

