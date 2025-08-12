"Три высших образования": бездомный рассказал, как живут люди на улице в Украине (видео)

Андрей Ступак, которому 31 год, давно живет прямо на улице в Киеве. У мужчины даже ампутированы пальцы на ногах из-за переохлаждения, однако он не теряет жажды жизни и советует людям делать все возможное, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Мужчина рассказал, что сбежал из дома, потому что там был отчим, который издевался над ним. В шоу "Несерьезный разговор" Андрей раскрыл закулисную жизнь бездомных в Украине.

Бездомный рассказал о своей жизни

По словам Андрея, ему было легче жить на улице, чем ссориться с новым мужем мамы. Впрочем, становится очень трудно, когда на улице намокает одежда и негде ее сушить. Таким образом можно быстро заболеть.

Как выглядит типичный день бездомного

Утром они идут искать бутылки, чтобы их сдать. Также местные дворники могут "подбросить" работу. Было такое, что бездомные зарабатывали за день несколько тысяч и потом отдыхали на пляже с шашлыками.

Относительно холода и других проблем улицы Андрей говорит лаконично: "Выпиваешь полбутылки водки, и уже нормально".

В частности, можно помыться в хостеле за 50 гривен.

Бездомные с высшим образованием

По словам Андрея, есть бездомные с несколькими высшими образованиями.

"У меня был знакомый. У него три высших образования было. Приехал сюда. Это было года три назад. Он приехал на заработки. У него отобрали документы, потерял. И так спился, что умер", — говорит мужчина.

У Андрея были знакомые и с двумя высшими образованиями.

Несмотря на свои ампутированные конечности на ногах, руками бездомный делал для ВСУ окопные свечи. В общем Андрей просит давать им больше работы, что улучшит ситуацию.

Что раздражает бездомного

"Была такая история, раз выбирали листья. И начали их утрамбовывать в контейнеры. И тут крики, крики, шум. Все все все побросали. А там женщина спит. Говорит: "Я погреться собралась", — вспомнил мужчина.

Пользователи сети трогательно отреагировали на необычный выпуск на канале:

"Этот чувак более адекватный и воспитанный, чем большинство типа успешных людей на улице! Здоровья тебе, мужик. И только добрых людей на твоем пути".

"Я вообще к людям, которые ходят и собирают на переработку все, что мы выбрасываем в мусорку отношусь без осуждения. Они — санитары города. Нам лень собирать на переработку и относить в пункты приема и мы засоряем весь мир своим мусором, а они все это сдают и делают наш мир немного чище".

"Так рада, что вы затронули эту тему. В комедийной сфере много шуток, унижения и слюны относительно темы бездомности. Спасибо, что обсуждаете это чутко и серьезно!".

