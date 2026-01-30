Сніговий місяць: коли відбудеться перший повний місяць лютого

Повний місяць отримав свою назву через рясні снігопади, характерні для середини зими. І спостерігати повний місяць можна буде три дні.

Наступний повний місяць, відомий як "Сніговий місяць" настане в ніч на 1 лютого, пише Fox5. Але також у цього астрономічного явища є ще кілька цікавих назв.

Назва "Сніговий місяць" походить від давніх традицій присвоєння назв повного місяця. І зараз повсюдно використовуються навіть ті, які використовувалися ще в доколоніальній Америці індіанськими племенами. Корінні народи назвали повні залежно від сезонних характеристик, таких як погода, умови полювання або природні цикли.

Деякі північноамериканські племена називали його Голодним Місяцем через убогість джерел їжі та складні умови полювання в середині зими, тоді як інші називали його Ведмежим Місяцем, оскільки в цей час на світ з'являлися ведмежата. Кельтські та давньоанглійські назви лютневого повного місяця — Грозовий Місяць і Крижаний Місяць.

У 2026 році офіційний повний місяць настане в неділю, 1 лютого. Оскільки повний місяць спостерігається в ночі безпосередньо перед і після піку освітленості, у спостерігачів буде кілька вечорів, щоб насолодитися цим видом.

Тим, хто хоче помилуватися "Сніговим місяцем", рекомендують вийти на вулицю на заході сонця і дивитися на схід, коли небо почне темніти.

Хоча повний місяць легко побачити неозброєним оком, бінокль або невеликий телескоп можуть допомогти роздивитися деталі або прилеглі зоряні скупчення, як-от скупчення "Вулик", або яскраву зірку Регулус.

Згідно з даними NASA:

Повний місяць настає, коли Місяць перебуває навпроти Сонця і повністю освітлений з точки зору Землі.

Повні місяці трапляються приблизно кожні 29,5 днів, знаменуючи собою кінець одного місячного циклу.

Через "місячну ілюзію" Місяць може здаватися більшим біля горизонту під час сходу і заходу.

Повний місяць досить яскравий, щоб відкидати тіні, особливо в темних місцях далеко від міських вогнів.

Місяць виглядає повним приблизно три ночі поспіль, хоча пік освітленості припадає на певний момент.

Цікаво, але приблизно раз на 19 років у лютому не буває повного місяця. Це явище відоме як "чорний місяць".

