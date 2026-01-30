Снежная луна: когда состоится первое полнолуние февраля

Полнолуние получило свое название из-за обильных снегопадов, характерных для середины зимы. И наблюдать полную луну можно будет три дня.

Следующее полнолуние, известное как "Снежная луна" наступит в ночь на 1 февраля, пишет Fox5. Но также у этого астрономического явления есть еще несколько интересных названий.

Название "Снежная луна" происходит от давних традиций присвоения названий полнолуниям. И сейчас повсеместно используются даже те, которые использовались еще в доколониальной Америке индейскими племенами. Коренные народы назвали полнолуния в зависимости от сезонных характеристик, таких как погода, условия охоты или природные циклы.

Некоторые североамериканские племена называли ее Голодной Луной из-за скудности источников пищи и сложных условий охоты в середине зимы, в то время как другие называли ее Медвежьей Луной, так как в это время на свет появлялись медвежата. Кельтские и древнеанглийские названия февральского полнолуния — Грозовая Луна и Ледяная Луна.

В 2026 году официальное полнолуние наступит в воскресенье, 1 февраля. Поскольку полная луна наблюдается в ночи непосредственно перед и после пика освещенности, у наблюдателей будет несколько вечеров, чтобы насладиться этим видом.

Тем, кто хочет полюбоваться "Снежной луной", рекомендуют выйти на улицу на закате и смотреть на восток, когда небо начнет темнеть.

Хотя полную луну легко увидеть невооруженным глазом, бинокль или небольшой телескоп могут помочь рассмотреть детали или близлежащие звездные скопления, такие как скопление "Улей", или яркую звезду Регулус.

Согласно данным NASA:

Полнолуние наступает, когда Луна находится напротив Солнца и полностью освещена с точки зрения Земли.

Полнолуния случаются примерно каждые 29,5 дней, знаменуя собой конец одного лунного цикла.

Из-за "лунной иллюзии" Луна может казаться больше у горизонта во время восхода и захода.

Полнолуние достаточно яркое, чтобы отбрасывать тени, особенно в темных местах вдали от городских огней.

Луна выглядит полной примерно три ночи подряд, хотя пик освещенности приходится на определенный момент.

Интересно, но примерно раз в 19 лет в феврале не бывает полнолуния. Это явление известно как "черная луна".

