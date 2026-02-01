Альпи, Гімалаї та Патагонія: експерти назвали 10 найкращих у світі маршрутів для походів (фото)

Експерти авторитетного туристичного видання Lonely Planet склали список найкращих трекінгових маршрутів світу — від відносно доступних походів із розвиненою інфраструктурою до екстремальних маршрутів, які потребують повної автономності, витривалості та серйозної фізичної підготовки.

Як зазначають автори матеріалу, одні маршрути запам'ятовуються насамперед фантастичними пейзажами, інші — майже надлюдськими зусиллями, необхідними для досягнення мети. До добірки увійшли маршрути на різних континентах, які вважаються еталонними для любителів пішого туризму.

Похід долиною Марха, штат Ладакх (Індія)

Відстань: 80 км

Тривалість: 6-7 днів

Індійська частина Гімалаїв залишається менш популярною, ніж Непал чи Тибет, проте похід долиною Марха вважається одним із найбільш вражаючих у регіоні. Маршрут проходить через високогірні пустелі Ладакха, де мандрівників супроводжують "місячні" краєвиди, суворі хребти та буддійські монастирі. Фінальною точкою стає знаменитий монастир Хіміс-Гомпа.

Долині Марха Фото: Відкриті джерела

Перехід Haute Route, Франція — Швейцарія

Відстань: 200 км

Тривалість: близько 14 днів

Цей класичний альпійський маршрут з'єднує міста Шамоні і Церматт, проходячи через одні з найвищих і наймальовничіших районів Альп. Шлях пролягає через зелені альпійські луки із суворими льодовиковими пейзажами. Розвинена інфраструктура робить маршрут доступним навіть без наметів — по дорозі розташовані гірські притулки та готелі.

Вершина Монблан. Вид із перевалу Коль-де-Бальм Фото: Shutterstock

Torres del Paine O Trek, Патагонія (Чилі)

Відстань: 136 км

Тривалість: 9 днів

Цей досить складний маршрут дає змогу побачити все розмаїття національного парку Торрес-дель-Пайне, розташованого в чилійському регіоні Патагонія. Туристи зустрінуть на своєму шляху гірські масиви, льодовики, озера, річки та стародавні ліси.

Попри популярність коротшого "W Trek", експерти рекомендують саме повне коло, щоб по-справжньому відчути масштаб і дику красу Патагонії.

Льодовик Грей, національний парк Торрес-дель-Пайне Фото: Shutterstock

Стежка Калалау, Гаваї (США)

Відстань: 18 км в один бік

Тривалість: 2 дні

Це знаменитий складний маршрут, який проходить уздовж узбережжя На Палі на острові Кауаї і веде до відокремленого пляжу Калалау. Стежка починається порівняно легко, але поступово стає складнішою, проходячи вузькими схилами над океаном. Нагородою стають водоспади, тропічні долини і дикі пляжі, де, до речі, знімали знаменитий "Парк Юрського періоду".

Стежка Калалау вздовж узбережжя На Палі Фото: Shutterstock

Стежка інків, Перу

Відстань: 33 км

Тривалість: 4-5 днів

Один із найвідоміших маршрутів у світі веде до Мачу-Пікчу — стародавньої цитаделі інків. Оскільки влада Перу суворо обмежила кількість відвідувачів, дозволи необхідно бронювати за кілька місяців.

Маршрут проходить через хмарні ліси та високогірні перевали, піднімаючись на висоту понад 2400 метрів.

Місто Мачу-Пікчу Фото: Shutterstock

Маршрут Routeburn, Нова Зеландія

Відстань: 32 км

Тривалість: 3-4 дні

Один із найкращих треків Південного острова проходить через національні парки Фьордленд і Маунт-Аспірінг. Шлях проходить через льодовикові фіорди, гірські хребти, долини і кришталево чисті озера. Через популярність маршруту кількість туристів суворо обмежена.

Маршрут Routeburn у Новій Зеландії Фото: Shutterstock

Гунунг Рінджані, Індонезія

Відстань: 24 км

Тривалість: 2 дні

Підйом на вулкан Рінджані на острові Ломбок — це поєднання пляжного відпочинку та екстремального трекінгу. Остання ділянка до вершини починається вночі, щоб зустріти світанок на краю кратера з видом на озеро всередині вулкана.

Туристи на вершині гори Рінджані Фото: Shutterstock

Кіліманджаро, Танзанія

Відстань: 37-90 км (залежно від маршруту)

Тривалість: 5-9 днів

Сходження на найвищу гору Африки залишається мрією для багатьох мандрівників. Маршрут проходить через кілька кліматичних зон — від саван до засніженої вершини. Основна складність пов'язана з висотою та ризиком гірської хвороби.

Гора Кіліманджаро Фото: Вiкiпедiя

GR20, Корсика (Франція)

Відстань: 168 км

Тривалість: близько 15 днів

GR20 вважається одним із найскладніших і найвиснажливіших піших маршрутів Європи. Стежка проходить через гірські масиви Корсики і включає кам'янисті підйоми, вузькі хребти і складні переходи. Маршрут вимагає чудової фізичної форми та досвіду.

Турист на вершині гори Монте-Чінто Фото: Shutterstock

Базовий табір Евересту, Непал

Відстань: 130 км

Тривалість: близько 2 тижнів

Класичний маршрут до базового табору Евересту проходить через долини, льодовики і села шерпів. Похід поєднує культурні враження з серйозними фізичними навантаженнями і поступовою акліматизацією на великій висоті.

"Як завжди, золоте правило: поважайте висоту. Гостра гірська хвороба — це ризик, якщо ви поспішатимете, тож рухайтеся повільно та розмірено, і робіть перерви на рекомендовані дні відпочинку, щоб ваш організм адаптувався до висоти", — попередили насамкінець експерти.

Стежка до Евересту Фото: Shutterstock

