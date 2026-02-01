Альпы, Гималаи и Патагония: эксперты назвали 10 лучших в мире маршрутов для походов (фото)
Эксперты авторитетного туристического издания Lonely Planet составили список лучших треккинговых маршрутов мира — от относительно доступных походов с развитой инфраструктурой до экстремальных маршрутов, требующих полной автономности, выносливости и серьезной физической подготовки.
Как отмечают авторы материала, одни маршруты запоминаются прежде всего фантастическими пейзажами, другие — почти сверхчеловеческими усилиями, необходимыми для достижения цели. В подборку вошли маршруты на разных континентах, которые считаются эталонными для любителей пешего туризма.
Поход по долине Марха, штат Ладакх (Индия)
- Расстояние: 80 км
- Продолжительность: 6–7 дней
Индийская часть Гималаев остается менее популярной, чем Непал или Тибет, однако поход по долине Марха считается одним из самых впечатляющих в регионе. Маршрут проходит через высокогорные пустыни Ладакха, где путешественников сопровождают "лунные" пейзажи, суровые хребты и буддийские монастыри. Финальной точкой становится знаменитый монастырь Химис-Гомпа.
Переход Haute Route, Франция – Швейцария
- Расстояние: 200 км
- Продолжительность: около 14 дней
Этот классический альпийский маршрут соединяет города Шамони и Церматт, проходя через одни из самых высоких и живописных районов Альп. Путь чередует зеленые альпийские луга с суровыми ледниковыми пейзажами. Развитая инфраструктура делает маршрут доступным даже без палаток — по дороге расположены горные приюты и отели.
Torres del Paine O Trek, Патагония (Чили)
- Расстояние: 136 км
- Продолжительность: 9 дней
Этот достаточно сложный маршрут позволяет увидеть все разнообразие национального парка Торрес-дель-Пайне, расположенном в чилийском регионе Патагония. Туристы встретят на своем пути горные массивы, ледники, озера, реки и древние леса.
Несмотря на популярность более короткого "W Trek", эксперты рекомендуют именно полный круг, чтобы по-настоящему прочувствовать масштаб и дикую красоту Патагонии.
Тропа Калалау, Гавайи (США)
- Расстояние: 18 км в одну сторону
- Продолжительность: 2 дня
Это знаменитый сложный маршрут, который проходит вдоль побережья На Пали на острове Кауаи и ведет к уединенному пляжу Калалау. Тропа начинается сравнительно легко, но постепенно становится сложнее, проходя по узким склонам над океаном. Наградой становятся водопады, тропические долины и дикие пляжи, где, кстати, снимали знаменитый "Парк Юрского периода".
Тропа инков, Перу
- Расстояние: 33 км
- Продолжительность: 4–5 дней
Один из самых известных маршрутов в мире ведет к Мачу-Пикчу — древней цитадели инков. Поскольку власти Перу строго ограничили количество посетителей, разрешения необходимо бронировать за несколько месяцев.
Маршрут проходит через облачные леса и высокогорные перевалы, поднимаясь на высоту более 2400 метров.
Маршрут Routeburn, Новая Зеландия
- Расстояние: 32 км
- Продолжительность: 3–4 дня
Один из лучших треков Южного острова проходит через национальные парки Фьордленд и Маунт-Аспиринг. Путь проходит через ледниковые фьорды, горные хребты, долины и кристально чистые озера. Из-за популярности маршрута количество туристов строго ограничено.
Гунунг Ринджани, Индонезия
- Расстояние: 24 км
- Продолжительность: 2 дня
Подъем на вулкан Ринджани на острове Ломбок — это сочетание пляжного отдыха и экстремального треккинга. Последний участок к вершине начинается ночью, чтобы встретить рассвет на краю кратера с видом на озеро внутри вулкана.
Килиманджаро, Танзания
- Расстояние: 37–90 км (в зависимости от маршрута)
- Продолжительность: 5–9 дней
Восхождение на самую высокую гору Африки остается мечтой для многих путешественников. Маршрут проходит через несколько климатических зон — от саванн до заснеженной вершины. Основная сложность связана с высотой и риском горной болезни.
GR20, Корсика (Франция)
- Расстояние: 168 км
- Продолжительность: около 15 дней
GR20 считается одним из самых сложных и изнурительных пеших маршрутов Европы. Тропа проходит через горные массивы Корсики и включает каменистые подъемы, узкие хребты и сложные переходы. Маршрут требует отличной физической формы и опыта.
Базовый лагерь Эвереста, Непал
- Расстояние: 130 км
- Продолжительность: около 2 недель
Классический маршрут к базовому лагерю Эвереста проходит через долины, ледники и деревни шерпов. Поход сочетает культурные впечатления с серьезными физическими нагрузками и постепенной акклиматизацией на большой высоте.
"Как всегда, золотое правило: уважайте высоту. Острая горная болезнь — это риск, если вы будете спешить, поэтому двигайтесь медленно и размеренно, и делайте перерывы на рекомендуемые дни отдыха, чтобы ваш организм адаптировался к высоте", — предупредили в заключение эксперты.
