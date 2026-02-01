Альпы, Гималаи и Патагония: эксперты назвали 10 лучших в мире маршрутов для походов (фото)

Эксперты авторитетного туристического издания Lonely Planet составили список лучших треккинговых маршрутов мира — от относительно доступных походов с развитой инфраструктурой до экстремальных маршрутов, требующих полной автономности, выносливости и серьезной физической подготовки.

Как отмечают авторы материала, одни маршруты запоминаются прежде всего фантастическими пейзажами, другие — почти сверхчеловеческими усилиями, необходимыми для достижения цели. В подборку вошли маршруты на разных континентах, которые считаются эталонными для любителей пешего туризма.

Поход по долине Марха, штат Ладакх (Индия)

Расстояние: 80 км

Продолжительность: 6–7 дней

Индийская часть Гималаев остается менее популярной, чем Непал или Тибет, однако поход по долине Марха считается одним из самых впечатляющих в регионе. Маршрут проходит через высокогорные пустыни Ладакха, где путешественников сопровождают "лунные" пейзажи, суровые хребты и буддийские монастыри. Финальной точкой становится знаменитый монастырь Химис-Гомпа.

Відео дня

Долине Марха Фото: Открытые источники

Переход Haute Route, Франция – Швейцария

Расстояние: 200 км

Продолжительность: около 14 дней

Этот классический альпийский маршрут соединяет города Шамони и Церматт, проходя через одни из самых высоких и живописных районов Альп. Путь чередует зеленые альпийские луга с суровыми ледниковыми пейзажами. Развитая инфраструктура делает маршрут доступным даже без палаток — по дороге расположены горные приюты и отели.

Вершина Монблан. Вид с перевала Коль-де-Бальм Фото: Shutterstock

Torres del Paine O Trek, Патагония (Чили)

Расстояние: 136 км

Продолжительность: 9 дней

Этот достаточно сложный маршрут позволяет увидеть все разнообразие национального парка Торрес-дель-Пайне, расположенном в чилийском регионе Патагония. Туристы встретят на своем пути горные массивы, ледники, озера, реки и древние леса.

Несмотря на популярность более короткого "W Trek", эксперты рекомендуют именно полный круг, чтобы по-настоящему прочувствовать масштаб и дикую красоту Патагонии.

Ледник Грей, национальный парк Торрес-дель-Пайне Фото: Shutterstock

Тропа Калалау, Гавайи (США)

Расстояние: 18 км в одну сторону

Продолжительность: 2 дня

Это знаменитый сложный маршрут, который проходит вдоль побережья На Пали на острове Кауаи и ведет к уединенному пляжу Калалау. Тропа начинается сравнительно легко, но постепенно становится сложнее, проходя по узким склонам над океаном. Наградой становятся водопады, тропические долины и дикие пляжи, где, кстати, снимали знаменитый "Парк Юрского периода".

Тропа Калалау вдоль побережья На Пали Фото: Shutterstock

Тропа инков, Перу

Расстояние: 33 км

Продолжительность: 4–5 дней

Один из самых известных маршрутов в мире ведет к Мачу-Пикчу — древней цитадели инков. Поскольку власти Перу строго ограничили количество посетителей, разрешения необходимо бронировать за несколько месяцев.

Маршрут проходит через облачные леса и высокогорные перевалы, поднимаясь на высоту более 2400 метров.

Город Мачу-Пикчу Фото: Shutterstock

Маршрут Routeburn, Новая Зеландия

Расстояние: 32 км

Продолжительность: 3–4 дня

Один из лучших треков Южного острова проходит через национальные парки Фьордленд и Маунт-Аспиринг. Путь проходит через ледниковые фьорды, горные хребты, долины и кристально чистые озера. Из-за популярности маршрута количество туристов строго ограничено.

Маршрут Routeburn в Новой Зеландии Фото: Shutterstock

Гунунг Ринджани, Индонезия

Расстояние: 24 км

Продолжительность: 2 дня

Подъем на вулкан Ринджани на острове Ломбок — это сочетание пляжного отдыха и экстремального треккинга. Последний участок к вершине начинается ночью, чтобы встретить рассвет на краю кратера с видом на озеро внутри вулкана.

Туристы на вершине горы Ринджани Фото: Shutterstock

Килиманджаро, Танзания

Расстояние: 37–90 км (в зависимости от маршрута)

Продолжительность: 5–9 дней

Восхождение на самую высокую гору Африки остается мечтой для многих путешественников. Маршрут проходит через несколько климатических зон — от саванн до заснеженной вершины. Основная сложность связана с высотой и риском горной болезни.

Гора Килиманджаро Фото: Википедия

GR20, Корсика (Франция)

Расстояние: 168 км

Продолжительность: около 15 дней

GR20 считается одним из самых сложных и изнурительных пеших маршрутов Европы. Тропа проходит через горные массивы Корсики и включает каменистые подъемы, узкие хребты и сложные переходы. Маршрут требует отличной физической формы и опыта.

Турист на вершине горы Монте-Чинто Фото: Shutterstock

Базовый лагерь Эвереста, Непал

Расстояние: 130 км

Продолжительность: около 2 недель

Классический маршрут к базовому лагерю Эвереста проходит через долины, ледники и деревни шерпов. Поход сочетает культурные впечатления с серьезными физическими нагрузками и постепенной акклиматизацией на большой высоте.

"Как всегда, золотое правило: уважайте высоту. Острая горная болезнь — это риск, если вы будете спешить, поэтому двигайтесь медленно и размеренно, и делайте перерывы на рекомендуемые дни отдыха, чтобы ваш организм адаптировался к высоте", — предупредили в заключение эксперты.

Тропа к Эвересту Фото: Shutterstock

Ранее мы писали, что курорт Эль-Аламейн на побережье Средиземного моря все чаще сравнивают с Дубаем и Карибскими островами из-за белоснежного песка, бирюзовой воды и сверхсовременной архитектуры. На новый курорт хлынули туристы со всего мира из-за приемлемых цен.