Кіру Стармеру загрожує відставка: до чого тут файли Епштейна

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер опинився в епіцентрі скандалу через призначення послом країни в США Пітера Мандельсона, який товаришував із Джеффрі Епштейном. Крісло під главою уряду захиталося.

Причиною стало те, що ім'я Мандельсона фігурує в так званих файлах Епштейна, а Стармер нібито знав про дружбу британського дипломата з американським фінансистом-педофілом, пише The Guardian.

Це не завадило прем'єр-міністру призначити барона Мандельсона послом у США. Цей факт сплив під час парламентських слухань. Зізнання Стармера про те, що він був у курсі цих взаємин до призначення, вразило депутатів.

Політик визнав, що знав про дружбу Мандельсона з Епштейном, припустивши, що пер збрехав на першому етапі перевірки щодо глибини цієї дружби.

У канцелярії прем'єр-міністра заявили, що Стармер мав на увазі тільки те, що було у відкритому доступі:

"Це було розглянуто в рамках процесу призначення, про який згадав прем'єр-міністр. Пітер Мандельсон збрехав прем'єр-міністру, приховав інформацію, яка згодом спливла на поверхню, і представив Епштейна як людину, яку він ледь знав", — повідомили джерела видання.

Зі свого боку Стармер запевнив, що незабаром внесе законопроєкт, який спростить позбавлення перів їхніх титулів, включно з Мандельсоном. Він також сказав, що попросив короля Чарльза III виключити його зі списку таємних радників.

Представники Лейбористської партії вже попередили, що дні політика на посаді прем'єр-міністра полічені. Уряд був на межі поразки в Палаті громад, доки в середині дебатів не внесли поправку за посередництва Мег Гіллер та Анджели Рейнер, що змусила оприлюднити документи щодо призначення Мандельсона та глибини його стосунків із засудженим за сексуальні злочини проти дітей бізнесменом.

За словами депутатів, подальша публікація документів може спровокувати боротьбу за лідерство.

У британському уряді прямо заявляють про згубний вплив Пітера Мандельсона на політику країни

"Нам потрібно, щоб уся отрута вийшла назовні", — заявив один із них, а інший назвав день визнання Стармера "найгіршим із днів". Також вони впевнені, що довіру до прем'єр-міністра підірвано.

Зі свого боку Даунінг-стріт заявила, що сподівається, що документи доведуть, що Мандельсон збрехав про глибину своїх стосунків з зганьбленим фінансистом.

Лондонська поліція поки що заблокувала публікацію деяких документів, оскільки вони можуть вплинути на кримінальне розслідування у справі про ймовірну передачу Мандельсоном конфіденційних урядових документів Епштейну.

Нагадаємо, ім'я власниці українського модельного агентства Linea 12 Маші Манюк несподівано з'явилося у файлах у справі засудженого і вже покійного американського злочинця Джеффрі Епштейна. Вона запевняє, що не відправила злочинцеві до Нью-Йорка жодну з українських моделей.

Також повідомлялося, що Епштейн очолював найбільшу у світі операцію зі створення "медових пасток" на користь КДБ, маючи зв'язки з російською злочинністю.