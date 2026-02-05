Киру Стармеру грозит отставка: при чем тут файлы Эпштейна

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер оказался в эпицентре скандала из-за назначения послом страны в США Питера Мандельсона, который дружил с Джеффри Эпштейном. Кресло под главой правительства зашаталось.

Причиной стало то, что имя Мандельсона фигурирует в так называемых файлах Эпштейна, а Стармер якобы знал о дружбе британского дипломата с американским финансистом-педофилом, пишет The Guardian.

Это не помешало премьер-министру назначить барона Мандельсона послом в США. Данный факт всплыл во время парламентских слушаний. Признание Стармера о том, что он был в курсе этих взаимоотношений до назначения потрясло депутатов.

Политик признал, что знал о дружбе Мандельсона с Эпштейном, предположив, что пэр солгал на первом этапе проверки относительно глубины этой дружбы.

В канцелярии премьер-министра заявили, что Стармер имел в виду только то, что было в открытом доступе:

Відео дня

"Это было рассмотрено в рамках процесса назначения, о котором упомянул премьер-министр. Питер Мандельсон солгал премьер-министру, скрыл информацию, которая впоследствии всплыла на поверхность, и представил Эпштейна как человека, которого он едва знал", – сообщили источники издания.

В свою очередь Стармер заверил, что вскоре внесет законопроект, упрощающий лишение пэров их титулов, включая Мандельсона. Он также сказал, что попросил короля Чарльза III исключить его из списка тайных советников.

Представители Лейбористской партии уже предупредили, что дни политика на посту премьер-министра сочтены. Правительство было на грани поражения в Палате общин, пока в середине дебатов не внесли поправку при посредничестве Мег Хиллер и Анджелы Рейнер, которая заставила обнародовать документы о назначении Мандельсона и глубине его отношений с осужденным за сексуальные преступления против детей бизнесменом.

По словам депутатов, последующая публикация документов может спровоцировать борьбу за лидерство.

В британском правительстве прямо заявляют о пагубном влиянии Питера Мандельсона на политику страны

"Нам нужно, чтобы весь яд вышел наружу", – заявил один из них, а другой назвал день признания Стармера "худшим из дней". Также они уверены, что доверие к премьер-министру подорвано.

В свою очередь Даунинг-стрит заявила, что надеется, что документы докажут, что Мандельсон солгал о глубине своих отношений с опозоренным финансистом.

Лондонская полиция пока что заблокировала публикацию некоторых документов, поскольку они могут повлиять на уголовное расследование по делу о предполагаемой передаче Мандельсоном конфиденциальных правительственных документов Эпштейну.

Напомним, имя владелицы украинского модельного агентства Linea 12 Маши Манюк неожиданно появилось в файлах по делу осужденного и уже покойного американского преступника Джеффри Эпштейна. Она уверяет, что не отправила преступнику в Нью-Йорк ни одну из украинских моделей.

Также сообщалось, что Эпштейн возглавлял крупнейшую в мире операцию по созданию "медовых ловушек" в пользу КГБ, имея связи с российской преступностью.