Доставили на приватний острів: Епштейн замовляв 1250 літрів сірчаної кислоти (фото)

Серед сумнозвісних файлів бізнесмена Джеффрі Епштейна, який, будучи підозрюваним у торгівлі людьми та педофілії, наклав на себе руки у в'язниці, виявили банківський переказ 2018 року на шість 55-галонних бочок сірчаної кислоти.

Відповідна квитанція дійсно опублікована Міністерством юстиції США.

Згідно із зазначеною в ній інформацією, 6 грудня 2008 року було зроблено замовлення на сірчану кислоту. Замовником шести 55-галонних бочок (близько 1250 літрів) хімікату промислового класу виступила компанія фірма LSJE LLC, пов'язана з Епштейном, а продавцем — Gemini Seawater Systems. Ціна питання — $4,373.

Товар мали доставити на приватний острів фінансиста Літтл-Сейнт-Джеймс.

Дата замовлення виділяється, тому що вона збігається з датою, коли Південний округ Нью-Йорка нібито почав нове федеральне розслідування щодо Епштейна.

Після публікації документа в мережі в Х з'явилися припущення, що хімікат призначався "для темних справ" Джеффрі, наприклад, для розчинення тіл дітей, яких нібито сильні світу цього використовували для своїх ритуалів.

Відео дня

"Джеффрі Епштейн замовив сірчану кислоту у 2018 році, ймовірно, для розчинення тіл дітей", "Єдине, для чого вона використовується, — це розчинення тіл", "6 бочок сірчаної кислоти... схоже, команда Епштейна вивела "утилізацію" на абсолютно новий рівень. Справжній жах", "Крім використання сірчаної кислоти як зброї, подібної до хімічних опіків, її можна застосовувати для знищення доказів. У разі неправильного використання вона знищує докази і ДНК. Схоже, що "клас Епштейна" гірший, ніж злочинний картель", — пишуть користувачі.

Інші припустили, що якби Епштейн хотів позбутися тіл, найкращим варіантом була б фтороводнева кислота. Користувач Кріс Мартенсон вважає, що сірчана кислота, яку замовив Епштейн, використовувалася для опріснення його систем зворотного осмосу, оскільки це — одне із "законних застосувань" цієї хімічної речовини.

"Вона видаляла накип із кальцієвих відкладень на його опріснювальній установці на острові Літл-Сент-Джеймс — він використовував морську воду для поливу рослин/наповнення басейнів тощо на острові. Передбачувана продуктивність становила 20-50 мільйонів галонів води на день. Островам мільярдерів-педофілів теж потрібна вода...", — пише ще один читач.

Ресурс NewsX теж вважає, що йдеться не обов'язково про щось страшне. Сірчана кислота активно використовується для регулювання кислотності в системах опріснення, підтримки роботи батарей для сонячної енергії, очищення басейнів і стічних вод, а також для загального техобслуговування.

На острові Літл-Сент-Джеймс встановлені системи електропостачання, опріснювальні установки, басейни, предмети розкоші і навіть охорона, тому підтримання всього цього в робочому стані вимагає замовлення товарів оптом.

"Перевезення хімікатів великими партіями — стандартна практика, особливо на приватному острові. Великі замовлення виправдані, навіть якщо сам Епштейн перебував під пильною увагою з інших причин", — зазначають автори журналістського розслідування. З огляду на шлейф, який тягнеться за покійним фінансистом, кожна транзакція тепер є підозрілою і викликає домисли.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн наказав поховати двох дівчат біля свого ранчо.

Раніше повідомлялося, що Джеффрі Епштейн хотів зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним та іншими російськими чиновниками.