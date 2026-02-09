Доставили на частный остров: Эпштейн заказывал 1250 литров серной кислоты (фото)

Среди печально известных файлов бизнесмена Джеффри Эпштейна, который, будучи подозреваемым в торговле людьми и педофилии, покончил с собой в тюрьме, обнаружили банковский перевод 2018 года на шесть 55-галлонных бочек серной кислоты.

Соответствующая квитанция действительно опубликована Министерством юстиции США.

Согласно указанной в ней информации, 6 декабря 2008 года был сделан заказ на серную кислоту. Заказчиком шести 55-галлонных бочек (около 1250 литров) химиката промышленного класса выступила компания фирма LSJE LLC, связанная с Эпштейном, а продавцом – Gemini Seawater Systems. Цена вопроса — $4,373.

Товар должны были доставить на частный остров финансиста Литтл-Сейнт-Джеймс.

Дата заказа выделяется, потому что она совпадает с датой, когда Южный округ Нью-Йорка якобы начал новое федеральное расследование в отношении Эпштейна.

После публикации документа в сети в Х появились предположения, что химикат предназначался "для темных дел" Джеффри, например, для растворения тел детей, которых якобы сильные мира сего использовали для своих ритуалов.

"Джеффри Эпштейн заказал серную кислоту в 2018 году, вероятно, для растворения тел детей", "Единственное, для чего она используется, — это растворение тел", "6 бочек серной кислоты… похоже, команда Эпштейна вывела "утилизацию" на совершенно новый уровень. Настоящий ужас", "Помимо использования серной кислоты в качестве оружия, подобного химическим ожогам, ее можно применять для уничтожения улик. При неправильном использовании она уничтожает улики и ДНК. Похоже, что "класс Эпштейна" хуже, чем преступный картель", — пишут пользователи.

Другие предположили, что если бы Эпштейн хотел избавиться от тел, лучшим вариантом была бы фтороводородная кислота. Пользователь Крис Мартенсон считает, что серная кислота, заказанная Эпштейном, использовалась для опреснения его систем обратного осмоса, поскольку это — одно из "законных применений" этого химического вещества.

"Она удаляла накипь с кальциевых отложений на его опреснительной установке на острове Литл-Сент-Джеймс — он использовал морскую воду для полива растений/наполнения бассейнов и т. д. на острове. Предполагаемая производительность составляла 20-50 миллионов галлонов воды в день. Островам миллиардеров-педофилов тоже нужна вода…", — пишет еще один читатель.

Ресурс NewsX тоже считает, что речь не обязательно о чем-то страшном. Серная кислота активно используется для регулировки кислотности в системах опреснения, поддержания работы батарей для солнечной энергии, очистки бассейнов и сточных вод, а также для общего техобслуживания.

На острове Литл-Сент-Джеймс установлены системы электроснабжения, опреснительные установки, бассейны, предметы роскоши и даже охрана, поэтому поддержание всего этого в рабочем состоянии требует заказа товаров оптом.

"Перевозка химикатов большими партиями — стандартная практика, особенно на частном острове. Крупные заказы оправданы, даже если сам Эпштейн находился под пристальным вниманием по другим причинам", — отмечают авторы журналистского расследования. Учитывая шлейф, который тянется за покойным финансистом, каждая транзакция теперь является подозрительной и вызывает домыслы.

Напомним, Джеффри Эпштейн приказал похоронить двух девушек возле своего ранчо.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн хотел встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками.