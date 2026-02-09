Эпштейн хотел встретиться с Путиным и Лавровым, — CNN

Джеффри Эпштейн имел сообщение, которое стремился донести до российского диктатора Владимира Путина. Для этого он хотел провести с российским лидером многочасовую встречу.

Однако в планы Эпштейна входила не только встреча с Путиным: он также намеревался встретиться с различными российскими чиновниками. Об этом говорится в материале CNN.

Один из случаев произошел в 2018 году, через год после смерти посла РФ в ООН Виталия Чуркина. В документах, которые опубликовало Министерство юстиции США говорится, что Чуркин регулярно встречался с Эпштейном. Более того, именно благодаря Джеффри Эпштейну удалось устроиться на работу сыну российского посла Максиму, который начал работать в нью-йоркской фирме по управлению активами.

Сначала Эпштейн намеревался встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Для этого он обратился к норвежскому политику Турбьерну Ягланду, который тогда занимал должность генсека Совета Европы. Тот ответил, что встретится с помощником Лаврова на следующей неделе и предложит возможность встречи дипломата с Эпштейном.

Эпштейн мог быть связан с российской разведкой

CNN отмечает, что о намерениях Эпштейна найти связь с российскими политиками уже было известно, однако новая серия документов, которые были опубликованы, свидетельствует о желании финансиста сблизиться с высокопоставленными чиновниками, в частности с Путиным, с которым он пытался встретиться.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на этой неделе на заседании правительства, что его страна начнет расследование возможных связей Эпштейна с российской разведкой.

"Все больше и больше зацепок, все больше и больше информации и все больше комментариев в мировой прессе касаются подозрения, что этот беспрецедентный скандал с педофилией был организован российскими разведывательными службами", — заявил Туск. Он также добавил, что причастность России свидетельствует о том, что российская разведка до сих пор может иметь компрометирующие материалы на многих лидеров, которые в дальнейшем находятся у власти.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг идею, что Эпштейн шпионил в пользу России или что он был подконтролен спецслужбам РФ.

Эпштейн искал возможности встречи с Путиным

В опубликованных документах говорится, что Эпштейн искал выход на влиятельные фигуры мировой политики, однако неизвестно, удалось ли ему связаться с мировыми лидерами, в частности с Путиным.

В мае 2013 года, согласно документам, Эпштейн написал бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку, что Ягланд "собирается встретиться с Путиным в Сочи" 20 мая. Он просил, чтобы Ягланд спросил, не сможет ли Эпштейн встретиться с президентом России, "чтобы объяснить, как РФ может структурировать соглашения для поощрения западных инвестиций". В том же письме он подчеркнул, что никогда не виделся с Путиным раньше.

Через несколько дней Ягланд сообщил Эпштейну, что передаст сообщение кремлевскому диктатору и попытается узнать, может ли быть Путину интересна такая встреча.

"Он находится в уникальном положении, чтобы сделать что-то грандиозное, например, спутник для космических гонок. Вы можете сказать ему, что мы с вами близки, и что я даю советы Гейтсу... Это конфиденциально. Я был бы рад встретиться с ним, но минимум на два-три часа, не меньше", — отметил Эпштейн в письме норвежскому политику.

Билл Гейтс через своего пресс-секретаря назвал свою встречу с Эпштейном "серьезной ошибкой".

А уже 21 мая в новом письме к экс-премьеру Израиля Бараку Эпштейн писал, что отказал Путину в просьбе встретиться во время российской экономической конференции в Санкт-Петербурге. Эпштейн сказал, что если Путин хочет встретиться с ним, ему "нужно будет выделить реальное время и конфиденциальность". При этом он не предоставил никаких доказательств того, что приглашение действительно было.

Впоследствии, в июле 2014 года, в электронном письме к Эпштейну было указано, что у него должна была состояться встреча с Путиным, и он пригласил основателя LinkedIn присоединиться.

Некоторые контакты Эпштейна с известными россиянами произошли в напряженный момент в отношениях между США и Россией: незадолго после того, как РФ была обвинена во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

В июне 2018 года Турбьерн Ягланд снова обратился к Эпштейну, где рассказал, что должен был вернуться из Москвы, где у него должны были состояться встречи с Путиным, Медведевым и Лавровым. В ответ Эпштейн ответил, что жалеет, "что не с Ягландом на встрече с россиянами".

Сам Ягланд отрицает любые правонарушения, связанные с Эпштейном.

Эпштейн имел тесные связи с ФСБ

Еще одни документы указывают на то, что Эпштейн был другом с Сергеем Беляковым, который был близок к ФСБ. В одном из писем американский финансист называл россиянина "очень хорошим другом".

Беляков окончил Академию ФСБ в Москве в 1999 году, а в 2015 году, когда Эпштейн называл его своим другом, руководил фондом "Санкт-Петербургский экономический форум", ответственным за организацию крупнейшей экономической конференции России.

Именно после участия на этом форуме в 2015 году экс-премьер Израиля Барак сообщил Эпштейну о встречах с Лавровым, главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной и несколькими другими руководителями российских банков.

В офисе Барака отметили, что Эпштейн интересовался российскими делами и встречей с Путиным, но сам бывший премьер Израиля "никогда не упоминал" имя Эпштейна в Кремле, но "иногда обсуждал" с ним мировые дела и "вспоминал некоторых людей, с которыми он встречался".

В 2016 году Эпштейн и Беляков имели совместную переписку, в частности, Беляков рассказывал ему о новой должности в Российском фонде прямых инвестиций и о желании привлечь инвестиции в Россию. В ответ Эпштейн обещал сделать все, что будет полезным для россиянина.

Сам американский финансист также обращался за помощью к Белякову. В 2015 году он писал о россиянке из Москвы, которая пытается шантажировать "группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке, и "это плохо для бизнеса всех причастных".

Возможна встреча Эпштейна и олигарха Олега Дерипаски

Из переписки становится известно, что Эпштейн мог советовать и российскому олигарху Олегу Дерипаске. В частности, его благодарили за "его мысли относительно Дерипаски".

В письме, датированном ноябрем 2010 года, упоминается попытка кого-то, кто выдает себя за помощника Эпштейна, организовать встречу между Эпштейном и лицом, которое называют "Олег". Неизвестно, была ли когда-то встреча между ними.

Сам Дерипаска заявил, что не знаком с Эпштейном и никогда не общался с ним.

Эпштейн ездил в Россию

Из анализа бортовых журналов стало известно, что Эпштейн на личном самолете посещал Россию в ноябре 2002 года.

Кроме того, на фотографии, загруженной в 2005 году на аккаунте Эстер Дайсон во Flickr, изображен Эпштейн в Саратове, перед коттеджем Андрея Сахарова. Тот работал в этом городе над советской водородной бомбой, а позже стал известен как диссидент.

Геолокация фотографии датируется 28 апреля 1998 года, хотя верифицировать дату ее съемки невозможно.

Согласно электронным письмам, опубликованным Министерством юстиции, Эпштейн позже повторно подал заявку на получение российской визы в 2018 году. В другом электронном письме указано, что его команда запрашивала о переносе его действительной российской визы в новый паспорт в марте 2019 года, всего за несколько месяцев до его ареста по федеральным обвинениям, связанным с торговлей несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что новые документы по Джеффри Эпштейну ставят под сомнение официальную версию его смерти в августе 2019 года.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл неоднократно контактировала с преступником до и после его осуждения в 2008 году.

Кроме того, имя владелицы украинского модельного агентства Linea 12 Маши Манюк неожиданно появилось в тех же файлах.