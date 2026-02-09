Епштейн хотів зустрітися з Путіним та Лавровим, — CNN

Джеффрі Епштейн мав повідомлення, яке прагнув донести до російського диктатора Володимира Путіна. Для цього він хотів провести з російським лідером багатогодинну зустріч.

Однак в плани Епштейна входила не тільки зустріч з Путіним: він також мав намір зустрітися з різними російськими чиновниками. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Один з випадків трапився у 2018 році, за рік після смерті посла РФ в ООН Віталія Чуркіна. У документах, які опублікувало Міністерство юстиції США йдеться, що Чуркін регулярно зустрічався з Епштейном. Більше того, саме завдяки Джеффрі Епштейну вдалося влаштуватися на роботу сину російського посла Максиму, який почав працювати в нью-йоркській фірмі з управління активами.

Спочатку Епштейн мав намір зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Для цього він звернувся до норвезького політика Турб'єрна Ягланда, який тоді обіймав посаду генсека Ради Європи. Той відповів, що зустрінеться з помічником Лаврова наступного тижня та запропонує можливість зустрічі дипломата з Епштейном.

Епштейн міг бути пов'язаний з російською розвідкою

CNN наголошує, що про наміри Епштейна знайти зв'язок з російськими політиками вже було відомо, однак нова серія документів, які були опубліковані, свідчить про бажання фінансиста зблизитися з високопоставленими чиновниками, зокрема з Путіним, з яким він намагався зустрітися.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив цього тижня на засіданні уряду, що його країна розпочне розслідування можливих зв'язків Епштейна з російською розвідкою.

"Усе більше й більше зачіпок, все більше й більше інформації та все більше коментарів у світовій пресі стосуються підозри, що цей безпрецедентний скандал із педофілією був організований російськими розвідувальними службами", — заявив Туск. Він також додав, що причетність Росії свідчить про те, що російська розвідка досі може мати компрометуючі матеріали на багатьох лідерів, які надалі перебувають при владі.

Однак речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув ідею, що Епштейн шпигував на користь Росії чи що він був підконтрольний спецслужбам РФ.

Епштейн шукав можливості зустрічі з Путіним

В опублікованих документах йдеться, що Епштейн шукав вихід на впливові фігури світової політики, однак невідомо, чи вдалося йому зв'язатися зі світовими лідерами, зокрема з Путіним.

У травні 2013 року, згідно з документами, Епштейн написав колишньому прем'єр-міністру Ізраїлю Ехуду Бараку, що Ягланд "збирається зустрітися з Путіним у Сочі" 20 травня. Він просив, аби Ягланд запитав, чи не зможе Епштейн зустрітися з президентом Росії, "щоб пояснити, як РФ може структурувати угоди для заохочення західних інвестицій". У тому ж листі він наголосив, що ніколи не бачився з Путіним раніше.

За декілька днів Ягланд повідомив Епштейну, що передасть повідомлення кремлівському диктатору та спробує дізнатися, чи може бути Путіну цікава така зустріч.

"Він має унікальне становище, щоб зробити щось грандіозне, як-от супутник для космічних перегонів. Ви можете сказати йому, що ми з вами близькі, і що я даю поради Гейтсу... Це конфіденційно... Я був би радий зустрітися з ним, але щонайменше на дві-три години, не менше", х зазначив Епштейн у листі норвезькому політику.

Білл Гейтс через свого прессекретаря назвав свою зустріч з Епштейном "серйозною помилкою".

А вже 21 травня у новому листі до експрем'єра Ізраїлю Барака Епштейн писав, що відмовив Путіну у проханні зустрітися під час російської економічної конференції в Санкт-Петербурзі. Епштейн сказав, що якщо Путін хоче зустрітися з ним, йому "потрібно буде виділити реальний час та конфіденційність". При цьому він не надав жодних доказів того, що запрошення дійсно було.

Згодом, у липні 2014 року, в електронному листі до Епштейна було зазначено, що у нього мала бути відбутися зустріч із Путіним, і він запросив засновника LinkedIn приєднатися.

Деякі контакти Епштейна з відомими росіянами відбулися у напружений момент у відносинах між США та Росією: незадовго після того, як РФ була звинувачена у втручанні в президентські вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп.

У червні 2018 року Турб'єрн Ягланд знову звернувся до Епштейна, де розповів, що мав повернутися з Москви, де в нього мали відбутися зустрічі з Путіним, Медведєвим та Лавровим. У відповідь Епштейн відповів, що шкодує, "що не з Ягландом на зустрічі з росіянами".

Сам Ягланд заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном.

Епштейн мав тісні зв'язки з ФСБ

Ще одні документи вказують на те, що Епштейн був другом з Сергієм Бєляковим, який був близький до ФСБ. В одному з листів американський фінансист називав росіянина "дуже добрим другом".

Бєляков закінчив Академію ФСБ у Москві в 1999 році, а в 2015 році, коли Епштейн називав його своїм другом, керував фондом "Санкт-Петербурзький економічний форум", відповідальним за організацію найбільшої економічної конференції Росії.

Саме після участі на цьому форумі в 2015 році експрем'єр Ізраїлю Барак повідомив Епштейну про зустрічі з Лавровим, головою Центрального банку Росії Ельвірою Набіулліною та кількома іншими керівниками російських банків.

У офісі Барака наголосили, що Епштейн цікавився російськими справами та зустріччю з Путіним, але сам колишній прем'єр Ізраїлю "ніколи не згадував" ім'я Епштейна в Кремлі, але "часом обговорював" з ним світові справи та "згадував деяких людей, з якими він зустрічався".

У 2016 році Епштейн та Бєляков мали спільну переписку, зокрема, Бєляков розповідав йому про нову посаду в Російському фонді прямих інвестицій і про бажання залучити інвестиції до Росії. У відповідь Епштейн обіцяв зробити все, що буде корисним для росіянина.

Сам американський фінансист також звертався за допомогою до Бєлякова. У 2015 році він писав про росіянку з Москви, яка намагається шантажувати "групу впливових бізнесменів у Нью-Йорку, і "це погано для бізнесу всіх причетних".

Можлива зустріч Епштейна та олігарха Олега Дерипаски

З переписки стає відомо, що Епштейн міг радити і російському олігарху Олегу Дерипасці. Зокрема, йому дякували за "його думки щодо Дерипаски".

У листі, датованому листопадом 2010 року, згадується спроба когось, хто видає себе за помічника Епштейна, організувати зустріч між Епштейном та особою, яку називають "Олег". Невідомо, чи була колись зустріч між ними.

Сам Дерипаска заявив, що не знайомий з Епштейном та ніколи не спілкувався з ним.

Епштейн їздив до Росії

З аналізу бортових журналів стало відомо, що Епштейн на особистому літаку відвідував Росію в листопаді 2002 року.

Крім того, на фотографії, завантаженій у 2005 році на акаунті Естер Дайсон у Flickr, зображено Епштейна в Саратові, перед котеджем Андрія Сахарова. Той працював у цьому місті над радянською водневою бомбою, а пізніше став відомим як дисидент.

Геолокація фотографії датується 28 квітня 1998 року, хоча верифікувати дату її зйомки неможливо.

Згідно з електронними листами, опублікованими Міністерством юстиції, Епштейн пізніше повторно подав заявку на отримання російської візи у 2018 році. В іншому електронному листі зазначено, що його команда запитувала про перенесення його дійсної російської візи до нового паспорта у березні 2019 року, лише за кілька місяців до його арешту за федеральними звинуваченнями, пов'язаними з торгівлею неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

Раніше повідомлялося, що нові документи щодо Джеффрі Епштейна ставлять під сумнів офіційну версію його смерті в серпні 2019 року.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл неодноразово контактувала зі злочинцем до і після його засудження у 2008 році.

Крім того, ім'я власниці українського модельного агентства Linea 12 Маші Манюк несподівано зʼявилося у тих самих файлах.