П'ятий випадок від початку року: у РФ хлопець із двостволки розстріляв студентів у технікумі

17-річний студент з'явився в Індустріальний технікум в Анапі Краснодарського краю і 13 разів вистрілив із двоствольної рушниці. Загинув охоронець.

Студент узяв зброю в одного зі своїх родичів. Нападника затримано, після того, що сталося, він підняв руки і здався поліції, повідомив Telegram-канал "ЧП Анапа".

Масшутинг в Анапі

Стрілянину відкрив студент Ілля О., його прізвище не розкривається. На відео з місцевих каналів видно, як він спокійно йшов вулицею Анапи з рушницею в руці і патронашем через плече. Ілля 2025 року почав постити в соцмережах контент, пов'язаний із нападами на навчальні заклади. Кілька днів тому він змінив опис у своєму тіктоку на "Невинних не буде".

Ілля йшов до технікуму з двостволкою в руках Фото: Соцсети

Убито охоронця технікуму, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, охоронець "першим прийняв на себе удар, оперативно зреагував і викликав правоохоронні органи" і не дав нападнику зайти в технікум. У двох осіб поранення середньої тяжкості.

Відео дня

Напад на технікум підліток планував щонайменше з 7 січня. Спочатку Ілля збирався здійснити напад 20 лютого. Є версія, що він влаштував стрілянину нібито через те, що йому не видали диплом, за який він дав хабар у 500 тисяч рублів. Ця інформація не підтверджена.

Студент в Анапі з'явився в технікум із двостволкою Фото: Соцсети

За кілька місяців до нападу — у серпні 2025 року — у технікумі проходили антитерористичні навчання. Технікум відзвітував, що навчання пройшли "успішно", а колектив продемонстрував "високу готовність до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій".

Це щонайменше п'ятий напад на навчальний заклад, скоєний у Росії з початку 2026 року. Попередній стався в Уфі 7 лютого, коли 15-річний підліток напав на гуртожиток Башкирського державного медичного університету, де проживають іноземці. Постраждали шестеро людей. До цього були напади в Красноярську, Кодинську та Нижньокамську.

Нагадаємо, 6 лютого в центрі Москви у власній квартирі помер колишній заступник міністра юстиції РФ Сергій Тропін. РосЗМІ писали, що він, імовірно, потонув у ванні.

Також Фокус писав про замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва в Москві. Він перебуває в медустанові у важкому стані і дихає за допомогою системи штучної вентиляції легенів.