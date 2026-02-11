Пятый случай с начала года: в РФ парень из двустволки расстрелял студентов в техникуме

17-летний студент явился в Индустриальный техникум в Анапе Краснодарского края и 13 раз выстрелил из двуствольного ружья. Погиб охранник.

Студент взял оружие у одного из своих родственников. Нападавший задержан, после случившегося он поднял руки и сдался полиции, сообщил Telegram-канал "ЧП Анапа".

Массшутинг в Анапе

Стрельбу открыл студент Илья О., его фамилия не раскрывается. На видео с местных каналов видно, как он спокойно шел по улице Анапы с ружьем в руке и патронашем через плечо. Илья в 2025 году начал постить в соцсетях контент, связанный с нападениями на учебные заведения. Несколько дней назад он поменял описание в своем тиктоке на "Невиновных не будет".

Илья шел к техникуму с двустволкой в руках Фото: Соцсети

Убит охранник техникума, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, охранник "первым принял на себя удар, оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы" и не дал нападавшему зайти в техникум. У двух человек ранения средней тяжести.

Нападение на техникум подросток планировал как минимум с 7 января. Первоначально Илья собирался совершить нападение 20 февраля. Есть версия, что он устроил стрельбу якобы из-за того, что ему не выдали диплом, за который он дал взятку в 500 тысяч рублей. Эта информация не подтверждена.

Студент в Анапе явился в техникум с двустволкой Фото: Соцсети

За несколько месяцев до нападения — в августе 2025 года — в техникуме проходили антитеррористические учения. Техникум отчитался, что учения прошли «успешно», а коллектив продемонстрировал "высокую готовность к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

Это как минимум пятое нападение на учебное заведение, совершенное в России с начала 2026 года. Предыдущее произошло в Уфе 7 февраля, когда 15-летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета, где проживают иностранцы. Пострадали шесть человек. До этого были нападения в Красноярске, Кодинске и Нижнекамске.

