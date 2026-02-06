Версии покушения на генерала ГРУ Алексеева: выжил ли топофицер РФ после массивного кровотечения, — росСМИ

После покушения в Москве заместитель главы Главного разведывательного управления, генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в больнице в тяжелом состоянии и дышит благодаря системе искусственной вентиляции легких. Топофицер российских спецслужб получил ранение на выходе из квартиры, а нападавший успешно скрылся с места событий. Как стрелок "обманул" камеры наблюдения и каковы прогнозы врачей относительно шансов Алексеева на выживание?

Одна из версий покушения на Алексеева заключается в том, что нападавшим может быть женщина, говорится в Telegram-канале электронного росСМИ "112". При этом следователи никак не могут установить детали настоящей внешности стрелка, поскольку колеблются, была ли это действительно женщина, или мужчина, который переоделся в женщину, или лицо, которое переоделось в курьера. Между тем российские медики дают неутешительные прогнозы относительно судьбы генерала ГРУ, поскольку он потерял три литра крови и получил серьезные ранения.

РосСМИ ссылается на собственные источники в следственных органах РФ, которые рассказали о ходе расследования. Среди прочего, уточнили место инцидента. Выяснилось, что генерал ГРУ Алексеев жил на верхнем этаже в высотке на Волоколамском шоссе. Стрелок находился на 25 этаже: когда мужчина вышел из квартиры, нападающий быстро спустился и сделал три выстрела. Следователи предполагают, что нападавший может быть "не профессионалом" и об этом, вероятно, свидетельствует "хаотичный разброс пуль по всему подъезду".

Тем временем в канале Mash получили от правоохранителей РФ дополнительную информацию. Есть версия, что возраст нападавшего — от 35 до 45 лет. Впрочем, независимо от возраста, пола и опыта, он нанес генералу ГРУ серьезные ранения: две пули попали в живот, одна — в ногу. Одно ранение — попадание в жизненно важный орган (что это за орган, не детализируется). Ко всему, пока скорая добралась до места покушения, Алексеев потерял около трех литров крови. По состоянию на 15:40 топофицер РФ был еще жив и находился под ИВЛ, говорится в сообщении журналистов.

Покушение на генерала — инфорация о состоянии Владимира Алексеева, 6 февраля Фото: Скриншот

Следственный комитет РФ в 10 часов 6 февраля написал в Telegram, что из-за нападения на генерала Алексеева открыли уголовное производство по двумя статьям Уголовного кодекса — "покушение на убийство" и "незаконное владение оружием". Также отмечается, что пытаются отследить стрелка по камерам видеонаблюдения, показаниям свидетелей и с помощью других следственных действий.

Покушение на генерала — что произошло с Алексеевым

Отметим, утром 6 февраля росСМИ рассказали о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева. Нападение произошло прямо в доме на лестничной клетке неподалеку от лифта. Стрелок без проблем покинул место событий, а соседи пожаловались журналистам, что в квартале почему-то неделю не работали камеры видеонаблюдения. Также озвучили еще одну версию того, как нападающий подобрался к топофицеру ГРУ: подозревали, что он или она могли арендовать квартиру на этаже, в котором жил генерал.

Фокус собрал информацию о Владимире Алексееве, который, как выяснилось, родился в Винницкой области Украины. Со временем он стал генерал-лейтенантом ГРУ, причастным к кибератакам, отравлениям, контрабанде оружия, Пригожину, к гибридному нападению РФ в 2014 году и к ракетным ударам по гражданским украинцам с 2022 года и по сей день.

Напоминаем, командир 1 корпуса "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко рассказал о том, как Алексеев обманул Мариупольский гарнизон во время выхода из "Азовстали".