Версії замаху на генерала ГРУ Алексєєва: чи вижив топофіцер РФ після масивної кровотечі, — росЗМІ

Після замаху у Москві заступник голови Головного розвідувального управління, генерал-лейтенанту Володимир Алексєєв перебуває у лікарні у важкому стані й дихає завдяки системі штучної вентиляції легенів. Топофіцер російських спецслужб отримав поранення на виході з квартири, а нападник успішно зник з місця подій. Як стрілець "обманув" камери спостереження та які прогнози лікарів щодо шансів Алексєєва на виживання?

Одна з версій замаху на Алексєєва полягає у тому, що нападником може бути жінка, ідеться у Telegram-каналі електронного росЗМІ "112". При цьому слідчі ніяк не можуть встановити деталі справжньої зовнішності стрільця, оскільки вагаються, чи то була справді жінка, чи чоловік, який перевдягнувся у жінку, чи особа, яка перевдягнулась в кур'єра. Тим часом російські медики дають невтішні прогнози щодо долі генерала ГРУ, оскільки він втратив три літри крові та отримав серйозні поранення.

РосЗМІ посилається на власні джерела у слідчих органах РФ, які розповіли про хід розслідування. Серед іншого, уточнили місце інциденту. З'ясувалось, що генерал ГРУ Алексєєв жив на горішньому поверсі у висотці на Волоколамському шосе. Стрілець перебував на 25 поверсі: коли чоловік вийшов з квартири, нападник швидко спустився та зробив три постріли. Слідчі припускають, що нападник може бути "не професіоналом" і про це, ймовірно, свідчить "хаотичний розкид куль по всьому під'їзду".

Тим часом у каналі Mash отримали від правоохоронців РФ додаткову інформацію. Є версія, що вік нападник — від 35 до 45 років. Втім, не залежно від віку, статі та досвіду, він завдав генералу ГРУ серйозні поранення: дві кулі влучили у живіт, одна — у ногу. Одне поранення — влучання у життєво важливий орган (що це за орган, не деталізується). До всього, поки швидка добиралась до місця замаху, Алексєєв втратив близько трьох літрів крові. Станом на 15:40 топофіцер РФ був ще живий та перебував під ШВЛ, ідеться у повідомленні журналістів.

Замах на генерала — інфорація про стан Володимира Алексєєва, 6 лютого Фото: Скриншот

Слідчий комітет РФ о 10 год 6 лютого написав у Telegram, що через напад на генерала Алексєєва відкрили кримінальне провадження за двома статями Кримінального кодексу — "замах на вбивство" та "незаконне володіння зброєю". Також наголошується, що намагаються відстежити стрільця за камерами відеоспостереження, показами свідків та за допомогою інших слідчих дій.

Замах на генерала — що сталось з Алексєєвим

Зазначимо, зранку 6 лютого росЗМІ розповіли про замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва. Напад відбувся прямо у будинку на сходовій клітині неподалік від ліфта. Стрілець без проблем покинув місце подій, а сусіди поскаржились журналістам, що у кварталі чомусь тиждень не працювали камери відеоспостереження. Також озвучили ще одну версію того, як нападник підібрався до топофіцера ГРУ: підозрювали, що він чи вона могли орендувати квартиру на поверсі, в якому жив генерал.

Фокус зібрав інформацію про Володимира Алексєєва, який, як з'ясувалось, народився у Вінницькій області України. З часом він став генерал-лейтенантом ГРУ, причетним до кібератак, отруєнь, контрабанди зброї, Пригожина, до гібридного нападу РФ у 2014 році та до ракетних ударів по цивільних українцях з 2022 року і по сьогодні.

Нагадуємо, командир 1 корпусу "Азов" НГУ Денис "Редіс" Прокопенко розповів про те, як Алексєєв обманув Маріупольський гарнізон під час виходу з "Азовсталі".