Замах на генерала Алексєєва у Москві: що відомо про топофіцера ГРУ та нові деталі стрілянини

У заступника начальника Головного розвідувального управління Російської Федерації генерал-майора Володимира Алексєєва тричі вистрелили в елітному житловому комплексі у Москві. Росіяни заявили, що таким чином "певні сили" хочуть зірвати переговори в Абу-Дабі. Чим відзначився топофіцер ГРУ, щоб його злочинами зацікавилась і Британія, і Головне управління розвідки, і Служба безпеки України?

Через кілька годин після замаху на Алексєєва у Москві з'явився коментар глави МЗС Сергія Лаврова, написало росЗМІ ТАСС. Перед цим на цю ж подію відреагували джерела медіа "Новини. Live". Росіяни заявили, що за пострілами у генерала ГРУ стоять українці, а співрозмовники українського медіа — про "третю сторону". Також ішлося про зрив переговорів в Абу-Дабі, на яких присутній інший заступник ГРУ Міноборони РФ Ігор Костюков. Фокус зібрав інформацію про стрілянину у Москві та про деталі роботи Алексєєва на спецслужби РФ.

Замах на Алексєєва у Москві — деталі

Зранку 6 лютого росЗМІ повідомили про постріли у Москві. З'ясувалось, що стріляли у генерал-лейтенанта ГРУ Міноборони РФ Володимира Алексєєва. Згідно із заявами росЗМІ та слідчого комітету РФ, інцидент стався в елітному житловому кварталі "Волоколамский", розташованому у північно-західному районі російської столиці. Стрілець — невідомий чоловік, який чекав генерала на сходовій клітині біля квартири. Коли офіцер ГРУ вийшов пролунало три постріли у спину. Алексєєв отримав поранення: як розповіли сусіди, кров'ю був залитий "весь під'їзд", а фігурант був у свідомості та стогнав.

Російські пропагандисти згодом розповіли, що Алексєєва відправили у лікарню і що він у важкому стані: перебуває у реанімації.

Хто такий Володимир Алексєєв

Фокус зібрав інформацію про Алексєєва, який народився в Україні, а потім чинив злочини у Британії, США, Сирії, Україні на замовлення спецслужб РФ.

Володимир Степанович Алексєєв — уродженець Хмільницького району Вінницької області, який здобув військові освіту у Рязані й з того часу робив кар'єру у російській армії. На сьогодні генералу 64 роки й він отримав 23 нагороди від Кремля: став "Героєм Росії" за участь у сирійській кампанії. Серед іншого, очолював 14 відділ ГРУ, який "відповідав за спецназ".

У яких спецопераціях РФ брав участь Володимир Алексєєв:

проведення кібератак та пропагандистського впливу у соцмережах на процес виборів у США. За це Алексєєв потрапив під санкції Білого дому у 2016 році;

долучився до спецоперації ГРУ у Солсбері, коли росіяни труїли речовиною "Новичок" колишнього агента Сергія Скрипаля. За це Алексєєв потрапив під санкції Британії (2019 рік);

фігурував у справі про агентурну мережу нардепа Андрія Деркача (2016-2022 рр.). СБУ встановило, що Алексєєв контактував з нардепом та з іншими агентами РФ в Україні: вербував, давав завдання, узгоджував різні питання. У справі також згадували про ще одного заступника глави ГРУ Ігоря Костюкова. Відомство опублікувало схему агентурної мережі: Алексєєв та Костюков контактували з Деркачем та іншими підозрюваними;

увійшов в групу ГРУ під час боїв в Маріуполі, коли йшли переговори про умови виходу захисників "Азовсталі" (травень 2022);

долучився до групи перемовників у Стамбулі під час укладання "зернової угоди", встановив розслідувач Христо Грозєв (серпень 2022). Він же написав, що генерал причетний до гібридного вторгнення на Донбас та до доставки ЗРК "Бук" у 2014 році на територію України;

ГУР Міноборони розповіло, що Алексєєв причетний до російських повітряних ударів по цивільних, енергетичних та військових об'єктах України, оскільки налагодив мережу інформаторів, які зливають секретні дані. Крім того, генерал організував фейковий "референдум" на окупованій частині Херсонщини.

Володимир Алексєєв — місце у агентурній мережі Деркача, СБУ Фото: Скриншот

Алексєєв причетний до переговорів з тодішнім власником ПВК "Вагнер" Валерієм Пригожиним, який у червні 2023 року вчинив заколот про Міноборони РФ. Медіа The Wall Street Journal нагадало, що генерала помітили під час зустрічі у Ростові, коли Алексєєв жартома запропонував забрати "Шойгу та Герасимова" і не йти на Москву.

Володимир Алексєєв — спілкування з Пригожиним у 2023 році Фото: X (Twitter)

Замах на Алексєєва — дії слідчих РФ

РосЗМІ та слідчий комітет РФ повідомила деталі про справу Алексєєва. На відео з місця подій показують близько десятка машин спеціального призначення на подвір'ї будинку, в якому мешкав генерал. Територію оточено, оскільки працюють слідчі та експерти, бачимо на відео. Також є інформація, що справу контролюватиме російська прокуратура.

Тим часом журналісти медіа Baza побували у під'їзді, в якому стався напад, і написали з посиланням на власні джерела, що стрільцем може бути жінка. Додали, що на поверсі, на якому жив Алексєєв, здавались в оренду квартири і припускають, що нападниця могла жити в одній з них. Згідно з даними росЗМІ, топофіцер втратив багато крові і справді у важкому стані.

Замах на Алексєєва — під'їзд, в якому стріляли у генерала ГРУ РФ Фото: Baza

Зазначимо, Фокус писав про замах на ще одного російського генерала у Москві. Інцидент стався в грудні 2025 року. Як написали росЗМІ, вибухнув автомобіль Фаніла Саварова у мікройоні Оріхово-Борисово на околиці російської столиці.

Нагадуємо, наприкінці грудні 2025 року медіа підрахували російських генералів, які загинули від вибухів, стрілянина та інших інцидентів протягом 2025 року.