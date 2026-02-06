Покушение на генерала Алексеева в Москве: что известно о топофицере ГРУ и новые детали стрельбы

В заместителя начальника Главного разведывательного управления Российской Федерации генерал-майора Владимира Алексеева трижды выстрелили в элитном жилом комплексе в Москве. Россияне заявили, что таким образом "определенные силы" хотят сорвать переговоры в Абу-Даби. Чем отличился топофицер ГРУ, чтобы его преступлениями заинтересовалась и Британия, и Главное управление разведки, и Служба безопасности Украины?

Через несколько часов после покушения на Алексеева в Москве появился комментарий главы МИД Сергея Лаврова, написало росСМИ ТАСС. Перед этим на это же событие отреагировали источники медиа "Новости. Live". Россияне заявили, что за выстрелами в генерала ГРУ стоят украинцы, а собеседники украинского медиа — о "третьей стороне". Также речь шла о срыве переговоров в Абу-Даби, на которых присутствует другой заместитель ГРУ Минобороны РФ Игорь Костюков. Фокус собрал информацию о стрельбе в Москве и о деталях работы Алексеева на спецслужбы РФ.

Покушение на Алексеева в Москве — детали

Утром 6 февраля росСМИ сообщили о выстрелах в Москве. Выяснилось, что стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ Минобороны РФ Владимира Алексеева. Согласно заявлениям росСМИ и следственного комитета РФ, инцидент произошел в элитном жилом квартале "Волоколамский", расположенном в северо-западном районе российской столицы. Стрелок — неизвестный мужчина, который ждал генерала на лестничной клетке возле квартиры. Когда офицер ГРУ вышел, прозвучало три выстрела в спину. Алексеев получил ранения: как рассказали соседи, кровью был залит "весь подъезд", а фигурант был в сознании и стонал.

Российские пропагандисты впоследствии рассказали, что Алексеева отправили в больницу и что он в тяжелом состоянии: находится в реанимации.

Кто такой Владимир Алексеев

Фокус собрал информацию об Алексееве, который родился в Украине, а затем совершал преступления в Британии, США, Сирии, Украине по заказу спецслужб РФ.

Владимир Степанович Алексеев — уроженец Хмельницкого района Винницкой области, который получил военные образование в Рязани и с тех пор делал карьеру в российской армии. На сегодня генералу 64 года и он получил 23 награды от Кремля: стал "Героем России" за участие в сирийской кампании. Среди прочего, возглавлял 14 отдел ГРУ, который "отвечал за спецназ".

В каких спецоперациях РФ принимал участие Владимир Алексеев:

проведение кибератак и пропагандистского влияния в соцсетях на процесс выборов в США. За это Алексеев попал под санкции Белого дома в 2016 году;

присоединился к спецоперации ГРУ в Солсбери, когда россияне травили веществом "Новичок" бывшего агента Сергея Скрипаля. За это Алексеев попал под санкции Британии (2019 год);

фигурировал в деле об агентурной сети нардепа Андрея Деркача (2016-2022 гг.). СБУ установило, что Алексеев контактировал с нардепом и с другими агентами РФ в Украине: вербовал, давал задания, согласовывал различные вопросы. В деле также упоминали о еще одном заместителе главы ГРУ Игоре Костюкове. Ведомство опубликовало схему агентурной сети: Алексеев и Костюков контактировали с Деркачем и другими подозреваемыми;

вошел в группу ГРУ во время боев в Мариуполе, когда шли переговоры об условиях выхода защитников "Азовстали" (май 2022);

присоединился к группе переговорщиков в Стамбуле во время заключения "зерновой сделки", установил расследователь Христо Грозев (август 2022). Он же написал, что генерал причастен к гибридному вторжению на Донбасс и к доставке ЗРК "Бук" в 2014 году на территорию Украины;

ГУР Минобороны рассказало, что Алексеев причастен к российским воздушным ударам по гражданским, энергетическим и военным объектам Украины, поскольку наладил сеть информаторов, которые сливают секретные данные. Кроме того, генерал организовал фейковый "референдум" на оккупированной части Херсонщины.

Владимир Алексеев — место в агентурной сети Деркача, СБУ Фото: Скриншот

Алексеев также причастен к переговорам с тогдашним владельцем ЧВК "Вагнер" Валерием Пригожиным, который в июне 2023 года совершил мятеж о Минобороны РФ. Медиа The Wall Street Journal напомнило, что генерала заметили во время встречи в Ростове, когда Алексеев в шутку предложил забрать "Шойгу и Герасимова" и не идти на Москву.

Владимир Алексеев — общение с Пригожиным в 2023 году Фото: X (Twitter)

Покушение на Алексеева — действия следователей РФ

РосСМИ и следственный комитет РФ сообщила детали о деле Алексеева. На видео с места событий показывают около десятка машин специального назначения во дворе дома, в котором жил генерал. Территория оцеплена, поскольку работают следователи и эксперты, видим на видео. Также есть информация, что дело будет контролировать российская прокуратура.

Между тем журналисты медиа Baza побывали в подъезде, в котором произошло нападение, и написали со ссылкой на собственные источники, что стрелком может быть женщина. Добавили, что на этаже, на котором жил Алексеев, сдавались в аренду квартиры и предполагают, что нападающая могла жить в одной из них. Согласно данным росСМИ, топофицер потерял много крови и действительно в тяжелом состоянии.

Покушение на Алексеева — подъезд, в котором стреляли в генерала ГРУ РФ Фото: Baza

Отметим, Фокус писал о покушении на еще одного российского генерала в Москве. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Как написали росСМИ, взорвался автомобиль Фанила Саварова в микрорайоне Орехово-Борисово на окраине российской столицы.

Напоминаем, в конце декабря 2025 года медиа подсчитали российских генералов, погибших от взрывов, стрельбы и других инцидентов в течение 2025 года.