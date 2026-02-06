Прокопенко розповів, як генерал ГРУ Алексєєв обманув захисників "Азовсталі": "не спатиме спокійно"

Генерал-лейтенант Володимир Алексєєв з Головного розвідувального управління особисто обіцяв захисникам "Азовсталі", що росіяни виконуватимуть Женевську конвенцію і не допустять катувань, заявив командир 1 корпусу "Азов" Денис "Редис" Прокопенко. Через чотири роки людину, який обманув українців, підстрелили у Москві. "Редис" показав документ з особистим підписом Алексєєва і розповів деталі домовленостей, про які ішлося у травні 2022 року.

Під час переговорів про вихід захисників "Азовсталі" у Маріуполі російську владу представляв генерал Алексєєв, на якого стався замах 6 лютого у Москві, написав Прокопенко на сторінці Facebook. Весною 2022 року з бійцями говорив уродженець України, який обіцяв, що Росія діятиме відповідно до міжнародних угод. Втім, згодом з'ясувалось, що генерал ГРУ обманув бійців Маріупольського гарнізону, яких катували й мучили голодом та холодом у російських колоніях.

Допис Прокопенка з'явився вдень 6 лютого, через кілька годин після інформації про замах на генерала ГРУ Алексєєва. "Редис" згадав події чотирирічної давності, коли українці отримали гарантії безпеки від росіян, вийшли з "Азовсталі" і при цьому передали трьох військовополонених, яких перед цим лікували та годували. Алексєєв особисто гарантував, що РФ виконає умови Женевської конвенції, і поставив підпис на відповідному документі, який опублікували у Facebook. Бачимо список українських бійців, а нижче — власноручний підпис топофіцера ЗС РФ, який обіцяв "за будь-яких умов" гарантувати нормальні умови поводження з військовополоненими.

"Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження", — написав "Редис".

Замах на генерала — підпис Алексєєва на угоді по "Азовсталі" Фото: Денис Прокопенко

Володимир Алексєєв порушив обіцянку, і Прокопенко наголосив, що генерал ГРУ не матиме спокою, поки житиме.

"Навіть якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця. У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи", — ідеться у дописі "Редіса".

Замах на генерала — що сталось з Алексєєвим

Зазначимо, Фокус писав про замах на генерала ГРУ зранку 6 лютого. РосЗМІ повідомили, що у Москві невідома особа тричі вистрелила у спину топофіцеру та заступнику начальнику ГРУ ЗС РФ Володимиру Алексєєву. Фігурант упав посеред під''їзду, а стрілець тим часом пішов з місця подій. Жертву нападу, яка залила кров'ю сходову клітину, доправили до лікарні: як стверджують російські пропагандисти, він у важкому стані та перебуває у реанімації. Джерела медіа у поліції заявили, що стрільцем може бути жінка, яка орендувала елітні апартаменти у ЖК "Волоколамський", в якому жив генерал ГРУ.

У мережі можна відшукати інформацію, хто такий Володимир Алексєєв. З'ясувалось, що російський військовий, який народився у Хмільницькому районі Вінницької області й зробив кар'єру у спецслужбах РФ. Серед його найвідоміших "спецоперацій": кібератаки під час виборів у США, отруєння "Новичком" у Солсбері, участь у гібридному вторгненні у 2014 році, вербування агентурної мережі Деркача, організація "референдуму" в Херсоні тощо..

Нагадуємо, 6 лютого глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на замах на генерала Алексєєва. Тим часом українські медіа отримали інформацію. від джерел у офісі президента про деякі деталі інциденту з генералом ГРУ у російській столиці.