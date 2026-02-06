Прокопенко рассказал, как генерал ГРУ Алексеев обманул защитников "Азовстали": "не будет спать спокойно"

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев из Главного разведывательного управления лично обещал защитникам "Азовстали", что россияне будут выполнять Женевскую конвенцию и не допустят пыток, заявил командир 1 корпуса "Азов" Денис "Редис" Прокопенко. Через четыре года человека, который обманул украинцев, подстрелили в Москве. "Редис" показал документ с личной подписью Алексеева и рассказал детали договоренностей, о которых шла речь в мае 2022 года.

Во время переговоров о выходе защитников "Азовстали" в Мариуполе российские власти представлял генерал Алексеев, на которого произошло покушение 6 февраля в Москве, написал Прокопенко на странице Facebook. Весной 2022 года с бойцами говорил уроженец Украины, который обещал, что Россия будет действовать в соответствии с международными соглашениями. Впрочем, впоследствии выяснилось, что генерал ГРУ обманул бойцов Мариупольского гарнизона, которых пытали и мучили голодом и холодом в российских колониях.

Сообщение Прокопенко появилось днем 6 февраля, через несколько часов после информации о покушении на генерала ГРУ Алексеева. "Редис" вспомнил события четырехлетней давности, когда украинцы получили гарантии безопасности от россиян, вышли из "Азовстали" и при этом передали трех военнопленных, которых перед этим лечили и кормили. Алексеев лично гарантировал, что РФ выполнит условия Женевской конвенции, и поставил подпись на соответствующем документе, который опубликовали в Facebook. Видим список украинских бойцов, а ниже — собственноручную подпись топофицера ВС РФ, который обещал "при любых условиях" гарантировать военнопленным нормальные условия.

"Слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоит. Регулярные пытки пленных азовцев, отсутствие медицинской помощи и голод тому подтверждение", — написал "Редис".

Покушение на генерала — подпись Алексеева на сделке по "Азовстали" Фото: Денис Прокопенко

Владимир Алексеев нарушил обещание, и Прокопенко подчеркнул, что генерал ГРУ не будет иметь покоя, пока будет жить.

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца. Ни в одной точке планеты он не найдет себе убежища и 100% гарантий безопасности. Никогда", — говорится в заметке "Редиса".

Покушение на генерала — что произошло с Алексеевым

Отметим, Фокус писал о покушении на генерала ГРУ утром 6 февраля. РосСМИ сообщили, что в Москве неизвестный трижды выстрелил в спину топофицеру и заместителю начальника ГРУ ВС РФ Владимиру Алексееву. Фигурант упал посреди подъезда, а стрелок тем временем ушел с места событий. Жертву нападения, которая залила кровью лестничную клетку, доставили в больницу: как утверждают российские пропагандисты, он в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Источники медиа в полиции заявили, что стрелком может быть женщина, арендовавшая элитные апартаменты в ЖК "Волоколамский", в котором жил генерал ГРУ.

В сети можно отыскать информацию, кто такой Владимир Алексеев. Выяснилось, что российский военный, который родился в Хмельницком районе Винницкой области и сделал карьеру в спецслужбах РФ. Среди его самых известных "спецопераций": кибератаки во время выборов в США, отравление "Новичком" в Солсбери, участие в гибридном вторжении в 2014 году, вербовка агентурной сети Деркача, организация "референдума" в Херсоне и т.д.

Напоминаем, 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на покушение на генерала Алексеева. Между тем украинские медиа получили информацию от источников в офисе президента о некоторых деталях инцидента с генералом ГРУ в российской столице.