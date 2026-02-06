В РФ экс-замминистра утонул в собственной ванне: признаков криминала не нашли

Бывший заместитель министра юстиции РФ Сергей Тропин, вероятно, утонул в собственной ванне. Россиянина нашли без признаков жизни в его квартире в Москве.

О смерти Сергея Тропина сообщает 6 февраля российский Telegram-канал "112", по данным которого экс-замминистра утонул в ванне в квартире в Пресненском районе Москвы. Российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники также пишет, что тело Тропина нашли в центре столицы РФ.

"В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин", — сказал инсайдер агентства среди российских силовиков.

По словам источника, смерть "не носит криминальный характер".

На момент публикации новости точная причина смерти Тропина не оглашалась, комментариев от Следственного комитета РФ и Министерства юстиции относительно инцидента также не было.

Відео дня

Сергей Тропин занимал должность заместителя главы Министерства юстиции РФ с февраля 1996-го по март 1997 года.

Напомним, 6 февраля розЗМІ сообщили о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева в Москве. Он находится в медучреждении в тяжелом состоянии и дышит с помощью системы искусственной вентиляции легких.

В начале января в РФ разбился вертолет с олигархами, которые помогали российской армии в войне против Украины. В частности, на борту был миллионер Ильяс Гимадутдинов, который руководил транспортной компанией "Таттранскома".