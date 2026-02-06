В РФ ексзаступник міністра потонув у власній ванні: ознак криміналу не знайшли

Колишній заступник міністра юстиції РФ Сергій Тропін, імовірно, потонув у власній ванні. Росіянина знайшли без ознак життя у його квартирі в Москві.

Про смерть Сергія Тропіна повідомляє 6 лютого російський Telegram-канал "112", за даними якого ексзаступник міністра потонув у ванні у квартирі в Пресненському районі Москви. Російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости" із посиланням на джерела також пише, що тіло Тропіна знайшли в центрі столиці РФ.

"У квартирі будинку на 3-й Червоногвардійській вулиці був виявлений мертвим Сергій Тропін", — сказав інсайдер агентства серед російських силовиків.

За словами джерела, смерть "не носить кримінальний характер".

На момент публікації новини точна причина смерті Тропіна не оголошувалася, коментарів від Слідчого комітету РФ та Міністерства юстиції щодо інциденту також не було.

Відео дня

Сергій Тропін обіймав посаду заступника голови Міністерства юстиції РФ з лютого 1996-го по березень 1997 року.

Нагадаємо, 6 лютого розЗМІ повідомили про замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва у Москві. Він перебуває у медзакладі у важкому стані та дихає за допомогою системи штучної вентиляції легенів.

На початку січня в РФ розбився вертоліт з олігархами, які допомагали російській армії у війні проти України. Зокрема на борту був мільйонер Ільяс Гімадутдінов, який керував транспортною компанією "Таттранскома".