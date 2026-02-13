Представник США при ООН зробив скандальний жест на Мюнхенській конференції (видео)

У Німеччині стартувала одна з найбільших платформ для глобального діалогу бля обговорення питань безпеки – 62-га Мюнхенська безпекова конференція. Постійний представник Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Майк Волтц привіз на неї кепку із написом "Зробимо ООН знову великою".

З кепкою "Make The UN Great Again" (MUNGA) Уолтц прийшов на сесію конференції і повідомив, що привіз такі кепки до Мюнхена "для всіх" – головний убір він передав модератору сесії, повідомляє Nowa.News.

Напис Make The UN Great Again – це посилання на передвиборне гасло Дональда Трампа Make America Great Again – "Зробимо Америку знову великою". Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово критикував ООН та виступав за її глибокі зміни. Саме тому поява такого слогана на міжнародному форумі викликала активне обговорення серед делегатів.

У конференції беруть участь понад тисяча осіб, близько 60 глав держав і урядів, а також керівники міжнародних організацій. У центрі обговорень перебуває війна в Україні, зокрема безпекові гарантії, довгострокова підтримка країни та зміцнення оборони Європи. Очікується й двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з Марко Рубіо щодо військової допомоги та координації дій союзників.

Обговорення призвело до прямого обміну думками між Високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас та Майком Волтцем.

Майк Волтц при ООН з кепкою MUNGA на конференції

Символічний жест ще більше підкреслив дистанцію між ними. Під час обговорення за круглим столом Волтц подарував Каллас кепку з написом "Зробимо ООН знову великою". Спочатку вона була призначена для журналіста журналу The Economist, який головував на круглому столі. Цей жест став уособленням дискусії, яка, хоча й була формальною, висвітлила суттєві розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном. Вони стосуютьсяо напрямку реформування багатосторонньої системи та ролі ООН у новому міжнародному контексті.

Нагадаємо, що на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки пролунали сигнали про те, що Європі може знадобитися ще кілька років війни в Україні для власного переозброєння. Також у публічному просторі знову з’явилася теза про нібито "невдячність України", яка пролунала від керівника Мюнхенської безпекової конференції. Такий дискурс розцінюється як тривожний сигнал, адже політичні заяви мають прагматичний характер.

Раніше ми також інформували, що у Мюнхені відкривається традиційна безпекова конференція, де серед ключових тем знову буде російсько-українська війна. Політолог Володимир Фесенко звертав увагу на ризики для Європи та України, пов’язані з політичними змінами у США. Він наголошує, що частина європейських еліт побоюється непередбачуваності Дональда Трампа.