В Германии стартовала одна из крупнейших платформ для глобального диалога для обсуждения вопросов безопасности — 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Майк Волтц привез на нее кепку с надписью "Сделаем ООН снова великой".

С кепкой "Make The UN Great Again" (MUNGA) Уолтц пришел на сессию конференции и сообщил, что привез такие кепки в Мюнхен "для всех" — головной убор он передал модератору сессии, сообщает Nowa.News.

Надпись Make The UN Great Again — это ссылка на предвыборный лозунг Дональда Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой". Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ООН и выступал за ее глубокие изменения. Именно поэтому появление такого слогана на международном форуме вызвало активное обсуждение среди делегатов.

В конференции принимают участие более тысячи человек, около 60 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций. В центре обсуждений находится война в Украине, в частности гарантии безопасности, долгосрочная поддержка страны и укрепление обороны Европы. Ожидается и двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с Марко Рубио по военной помощи и координации действий союзников.

Обсуждение привело к прямому обмену мнениями между Высоким представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас и Майком Волтцем.

Майк Волтц при ООН с кепкой MUNGA на конференции

Символический жест еще больше подчеркнул дистанцию между ними. Во время обсуждения за круглым столом Волтц подарил Каллас кепку с надписью "Сделаем ООН снова великой". Изначально она была предназначена для журналиста журнала The Economist, который председательствовал на круглом столе. Этот жест стал олицетворением дискуссии, которая, хотя и была формальной, осветила существенные разногласия между Брюсселем и Вашингтоном. Они касаются направления реформирования многосторонней системы и роли ООН в новом международном контексте.

Напомним, что на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали сигналы о том, что Европе может понадобиться еще несколько лет войны в Украине для собственного перевооружения. Также в публичном пространстве снова появился тезис о якобы "неблагодарности Украины", который прозвучал от руководителя Мюнхенской конференции по безопасности. Такой дискурс расценивается как тревожный сигнал, ведь политические заявления имеют прагматический характер.

Ранее мы также информировали, что в Мюнхене открывается традиционная конференция по безопасности, где среди ключевых тем снова будет российско-украинская война. Политолог Владимир Фесенко обращал внимание на риски для Европы и Украины, связанные с политическими изменениями в США. Он отмечает, что часть европейских элит опасается непредсказуемости Дональда Трампа.