Запізнювалася на манікюр: українка в Польщі мчала до салону краси зі швидкістю понад 200 км/год

Громадянку України затримала польська поліція на трасі S17. Жінка мчала на швидкості близько 200 км/год з Любліна до Варшави, поспішаючи в салон краси.

Співробітники поліції Управління дорожнього руху помітили автомобіль Mercedes, який рухався в бік Варшави зі значно перевищеною швидкістю, агресивно обганяючи інші транспортні засоби. Про це повідомляє видання wPolsce24.

Автомобіль, як зазначається, рухався зі швидкістю майже 200 км/год, за допустимої швидкості у 120 км/год. Поліцейські зупинили транспортний засіб для огляду в безпечному місці.

За кермом перебувала 23-річна громадянка України, яка проживає у Варшаві. Вона пояснила, що запізнювалася на прийом до манікюрного салону, тому поспішала і перевищила швидкість.

За грубе перевищення швидкості поліцейські виписали водійці автомобіля максимально можливий для цього правопорушення штраф у 2500 злотих, тобто приблизно 30,4 тис гривень. Також вона отримала 15 штрафних балів.

У поліції зауважили, що якщо жінка протягом двох років знову вчинить аналогічне правопорушення, то на неї чекає штраф уже в розмірі 5000 злотих.

Нагадаємо, у грудні нетверезий громадянин України за кермом Volkswagen пошкодив старовинний костел XIV століття в історичному центрі Кракова. Після удару автомобіль буквально повис на огорожі церкви і щоб дістати його, довелося використовувати спеціальну техніку та обладнання.

Також Фокус писав, що у варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена 29-річну українку оштрафували за "жарт". Жінка написала помадою на своєму лобі слово "бомба".