Опаздывала на маникюр: украинка в Польше мчалась в салон красоты со скоростью более 200 км/ч

Гражданка Украины была задержана польской полицией на трассе S17. Женщина мчалась на скорости около 200 км/ч из Люблина в Варшаву, спеша в салон красоты.

Сотрудники полиции Управления дорожного движения заметили автомобиль Mercedes, который двигался в сторону Варшавы со значительно превышенной скоростью, агрессивно обгоняя другие транспортные средства. Об этом сообщает издание wPolsce24.

Автомобиль, как отмечается, двигался со скоростью почти 200 км/ч, при допустимой скорости в 120 км/ч. Полицейские остановили транспортное средство для досмотра в безопасном месте.

За рулем находилась 23-летняя гражданка Украины, проживающая в Варшаве. Она пояснила, что опаздывала на прием в маникюрный салон, поэтому торопилась и превысила скорость.

За грубое превышение скорости полицейские выписали водителю автомобиля максимально возможный для этого правонарушения штраф в 2500 злотых, то есть примерно 30,4 тыс гривен. Также она получила 15 штрафных очков.

В полиции заметили, что если женщина в течение двух лет снова совершит аналогичное правонарушение, то ее ждет штраф в уже в размере 5000 злотых.

Напомним, в декабре нетрезвый гражданин Украины за рулем Volkswagen повредил старинный костел XIV века в историческом центре Кракова. После удара автомобиль буквально повис на ограде церкви и чтобы достать его, пришлось использовать специальную технику и оборудование.

Также Фокус писал, что в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена 29-летнюю украинку оштрафовали за "шутку". Женщина написала помадой на своем лбу слово "бомба".