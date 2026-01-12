Украинку в аэропорту Варшавы оштрафовали из-за шуточной надписи на лбу: что она нарисовала

В варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена в районе Окенце 29-летнюю украинку оштрафовали за "шутку". Женщина написала помадой на своем лбу слово "бомба".

Об инциденте с украинкой в аэропорту Варшавы пишет 12 января RMF 24. По данным журналистов, 11 января пограничная служба аэропорта Окенце получила извещение от службы безопасности из-за тревожного поведения одной из пассажирок, у которой на лбу было написано слово "бомба".

Женщина с надписью на лбу находилась в зале регистрации. Пограничники выяснили, что слово "бомба" нарисовала себе на лбу 29-летняя украинка в ожидании рейса в швейцарский Цюрих.

В пограничной службе рассказали, что женщина вела себя спокойно, не проявляла агрессии и выполняла все приказы. Пограничники провели личный досмотр и досмотр багажа украинки и не нашли никаких "бомб" или других опасных предметов. Пассажирка объяснила, что написала помадой слово "бомба" в шутку.

Украинку оштрафовали за надпись на лбу на 500 злотых (5 850 гривен по актуальному курсу). Кроме того, из-за инцидента она не смогла улететь в Цюрих, как планировала.

