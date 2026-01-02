Часами сидел в аэропорту с радиоглушителем: в Польше задержали подозрительного украинца, детали

В главном аэропорту Варшавы задержали 23-летнего гражданина Украины, который имел при себе запрещенное устройство для глушения радиосигналов, в частности авиационных. Мужчина вел себя подозрительно, путался в объяснениях и так и не смог понятно ответить, зачем ему было это оборудование в зоне критической инфраструктуры.

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, инцидент произошел в аэропорту имени Фридерика Шопена (Окенце). Именно там сотрудники службы безопасности обратили внимание на молодого человека, который в течение многих часов находился в общедоступной части терминала без характерной для пассажиров причины.

По информации журналистов, 23-летний украинец обосновался в фудкорте вестибюля аэропорта: сел за столик, заказал кофе и еду, разложил ноутбук и оставался там чрезвычайно долго. В день задержания он провел в этой зоне примерно шесть часов. По мнению правоохранителей, поведение мужчины резко отличалось на фоне других людей, которые обычно задерживаются в аэропорту ненадолго — только в ожидании рейса или трансфера. Службы безопасности не исключают, что мужчина мог появляться в этой части аэропорта и в предыдущие дни — это должны подтвердить записи камер видеонаблюдения.

Відео дня

"Если кто-то хочет кофе, он не едет в аэропорт, чтобы проводить там часы. Он едет в Старый город или в Бликле. Поведение подозреваемого требует тщательного расследования", — отмечает прокурор Петр Скиба.

Во время проверки у него обнаружили исправное устройство для глушения радиоволн, и, как выяснилось, это оборудование работало в диапазонах частот, зарезервированных для авиационной связи, навигации и радиолокации. Важно, что использование или даже само владение такими приборами на территории аэропорта является незаконным и рассматривается как потенциальная угроза безопасности полетов.

В конце концов, подозрительного мужчину задержали 26 декабря, а на следующий день Окружной суд Варшавы принял решение о его временном заключении под стражу сроком на один месяц.

Кроме этого, представитель Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба в комментарии Rzeczpospolita сообщил, что подозреваемому инкриминируют покушение на совершение действий, которые могли создать угрозу для воздушного движения. Речь идет о положениях Уголовного кодекса Польши в сочетании с нормами авиационного законодательства, которые прямо запрещают вмешательство в работу авиационных систем связи.

После задержания украинец не смог предоставить четких и последовательных объяснений своих действий. По данным источников издания, он путался в показаниях и менял версии, в частности — в один момент называл себя военным, в другой — бизнесменом. Также он заявлял, что постоянно живет в Канаде, однако не объяснил, с какой целью приехал в Польшу и что именно делал в варшавском аэропорту. На часть вопросов — в частности относительно профессии, финансового состояния или возможных проблем с законом в прошлом — он вообще отказался отвечать.

Прокурор Петр Скиба подтвердил, что подозреваемый не признает своей вины, а его показания на этом этапе не согласуются с доказательствами, которыми располагает следствие. В ближайшее время должны провести экспертизу по компьютерной криминалистике — специалисты исследуют ноутбук, телефон и сам глушитель, чтобы выяснить его технические характеристики и возможное назначение.

Правоохранителей особенно интересует, насколько мощным было изъятое устройство. Эксперты отмечают: чем выше мощность глушилки, тем больше зона воздействия и тем серьезнее могут быть последствия. Такие приборы создают помехи, излучая сигналы на тех же частотах, что и системы связи — мобильные сети, GPS или Wi-Fi. В результате связь может пропадать полностью, навигационные системы давать сбои, а передача данных — прекращаться.

"Это могло быть испытанием бдительности польских служб, чтобы увидеть, как быстро они будут реагировать на подозрительное поведение в том или ином месте. Кроме того, в аэропортах работали спецслужбы, и вполне возможно, что они уже некоторое время расследовали этого человека, а его арест стал кульминацией этой деятельности", — отмечает источник "Rzeczpospolita".

Напомним, что в польском городе Радом группа лиц во время бытового инцидента избила украинца и оскорбляла его по поводу национальности.

Также Фокус писал, что 24 декабря в Польше в результате аварии погибли украинцы 1995, 2003, 2006, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.