Годинами сидів в аеропорту з радіоглушителем: у Польщі затримали підозрілого українця, деталі

У головному аеропорту Варшави затримали 23-річного громадянина України, який мав при собі заборонений пристрій для глушіння радіосигналів, зокрема авіаційних. Чоловік поводився підозріло, плутався у поясненнях і так і не зміг зрозуміло відповісти, навіщо йому було це обладнання в зоні критичної інфраструктури.

Як повідомляє польське видання Rzeczpospolita, інцидент стався в аеропорту імені Фридерика Шопена (Окенце). Саме там співробітники служби безпеки звернули увагу на молодого чоловіка, який протягом багатьох годин перебував у загальнодоступній частині термінала без характерної для пасажирів причини.

За інформацією журналістів, 23-річний українець облаштувався у фудкорті вестибюля аеропорту: сів за столик, замовив каву та їжу, розклав ноутбук і залишався там надзвичайно довго. У день затримання він провів у цій зоні приблизно шість годин. На думку правоохоронців, поведінка чоловіка різко вирізнялася на тлі інших людей, які зазвичай затримуються в аеропорту ненадовго — лише в очікуванні рейсу або трансферу. Служби безпеки не виключають, що чоловік міг з’являтися в цій частині аеропорту й у попередні дні — це мають підтвердити записи камер відеоспостереження.

Відео дня

"Якщо хтось хоче кави, він не їде в аеропорт, щоб проводити там години. Він їде до Старого міста або до Блікле. Поведінка підозрюваного вимагає ретельного розслідування", – наголошує прокурор Пйотр Скіба.

Під час перевірки у нього виявили справний пристрій для глушіння радіохвиль, і , як з’ясувалося, це обладнання працювало в діапазонах частот, зарезервованих для авіаційного зв’язку, навігації та радіолокації. Важливо, що використання або навіть саме володіння такими приладами на території аеропорту є незаконним і розглядається як потенційна загроза безпеці польотів.

Зрештою, підозрілого чоловкіа затримали 26 грудня, а наступного дня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про його тимчасове взяття під варту строком на один місяць.

Окрім цього, речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Скіба у коментарі Rzeczpospolita повідомив, що підозрюваному інкримінують замах на вчинення дій, які могли створити загрозу для повітряного руху. Йдеться про положення Кримінального кодексу Польщі у поєднанні з нормами авіаційного законодавства, які прямо забороняють втручання в роботу авіаційних систем зв’язку.

Після затримання українець не зміг надати чітких і послідовних пояснень своїх дій. За даними джерел видання, він плутався у свідченнях і змінював версії, зокрема — в один момент називав себе військовим, в інший — бізнесменом. Також він заявляв, що постійно мешкає в Канаді, однак не пояснив, з якою метою приїхав до Польщі та що саме робив у варшавському аеропорту. На частину запитань — зокрема щодо професії, фінансового стану чи можливих проблем із законом у минулому — він взагалі відмовився відповідати.

Прокурор Пйотр Скіба підтвердив, що підозрюваний не визнає своєї вини, а його показання на цьому етапі не узгоджуються з доказами, якими володіє слідство. Найближчим часом мають провести експертизу з комп’ютерної криміналістики — фахівці дослідять ноутбук, телефон та сам глушник, щоб з’ясувати його технічні характеристики і можливе призначення.

Правоохоронців особливо цікавить, наскільки потужним був вилучений пристрій. Експерти наголошують: чим вища потужність глушилки, тим більша зона впливу і тим серйознішими можуть бути наслідки. Такі прилади створюють перешкоди, випромінюючи сигнали на тих самих частотах, що й системи зв’язку — мобільні мережі, GPS або Wi-Fi. У результаті зв’язок може зникати повністю, навігаційні системи давати збої, а передача даних — припинятися.

"Це могло бути випробуванням пильності польських служб, щоб побачити, як швидко вони реагуватимуть на підозрілу поведінку в тому чи іншому місці. Крім того, в аеропортах працювали спецслужби, і цілком можливо, що вони вже деякий час розслідували цю людину, а його арешт став кульмінацією цієї діяльності", – зазначає джерело "Rzeczpospolita".

Нагадаємо, що у польському місті Радом група осіб під час побутового інциденту побила українця та ображала його з приводу національністі.

Також Фокус писав, що 24 грудня у Польщі внаслідок аварії загинули українці 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.