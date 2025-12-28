Смертельна ДТП у Польщі: у МЗС підтвердили загибель п'ятьох українців, — ЗМІ

П'ятеро українців загинуло в аварії 24 грудня. Наймолодшому з них було 17 років.

Поблизу польського міста Бжег внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули п’ятеро українців. Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Смертельна аварія сталася на трасі DK39 у середу, 24 грудня. За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, у ДТП загинули українці 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Польські правоохоронці проводять слідчі дії.

Зазначається, що українські консули перебувають на постійному контакті з родичами загиблих громадян та місцевими компетентними органами.

Справа перебуває на контролі дипломатичної установи.

Фокус писав, що на перехресті двох національних доріг сталося лобове зіткнення Ford Kuga, за кермом якого був 59-річний житель Бжега, і Volkswagen Passat, у якому перебувало п'ятеро людей. Не виключалося, що для точного встановлення осіб загиблих знадобляться тести ДНК. Розтин жертв запланований на понеділок, 29 грудня.

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, між селами Раків і Надіїв Калуського району Івано-Франківської області рейсовий пасажирський автобус з'їхав у кювет та перекинувся. Загинула одна людина, ще дев'ятеро, зокрема дитина, дістали травми і були госпіталізовані. Усіх пасажирів евакуювали.