Смертельное ДТП в Польше: в МИД подтвердили гибель пятерых украинцев, — СМИ

Пятеро украинцев погибли в аварии 24 декабря. Самому младшему из них было 17 лет.

Вблизи польского города Бжег в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пятеро украинцев. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Смертельная авария произошла на трассе DK39 в среду, 24 декабря. По информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, в ДТП погибли украинцы 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Польские правоохранители проводят следственные действия.

Отмечается, что украинские консулы находятся на постоянном контакте с родственниками погибших граждан и местными компетентными органами.

Дело находится на контроле дипломатического учреждения.

Фокус писал, что на перекрестке двух национальных дорог произошло лобовое столкновение Ford Kuga, за рулем которого был 59-летний житель Бжега, и Volkswagen Passat, в котором находилось пять человек. Не исключалось, что для точного установления личностей погибших понадобятся тесты ДНК. Вскрытие жертв запланировано на понедельник, 29 декабря.

