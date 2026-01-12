Українку в аеропорту Варшави оштрафували через жартівливий напис на чолі: що вона намалювала

У варшавському аеропорту імені Фридеріка Шопена в районі Окенце 29-річну українку оштрафували за "жарт". Жінка написала помадою на своєму чолі слово "бомба".

Про інцидент з українкою в аеропорту Варшави пише 12 січня RMF 24. За даними журналістів, 11 січня прикордонна служба аеропорту Окенце отримала сповіщення від служби безпеки через тривожну поведінку однієї з пасажирок, у якої на чолі було написано слово "бомба".

Жінка з написом на чолі перебувала в залі реєстрації. Прикордонники з'ясували, що слово "бомба" намалювала собі на лобі 29-річна українка в очікуванні рейсу до швейцарського Цюриха.

У прикордонній службі розповіли, що жінка поводилася спокійно, не проявляла агресії та виконувала усі накази. Прикордонники провели особистий огляд і огляд багажу українки та не знайшли жодних "бомб" чи інших небезпечних предметів. Пасажирка пояснила, що написала помадою слово "бомба" жартома.

Українку оштрафували за напис на чолі на 500 злотих (5 850 гривень за актуальним курсом). Крім того, через інцидент вона не змогла полетіти до Цюриха, як планувала.

