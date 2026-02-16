Представниця Міністерства закордонних справ РФ прочитала цілу промову з підказувача, вітаючи китайців із Роком Вогняного Коня. Відеозвернення сподобалося не всім — деякі користувачі почали залишати расистські жарти під публікацією.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі Марії Захарової, і це при тому, що зараз цю соцмережу в Росії уповільнюють і можуть закрити взагалі.

На відео явно видно, що текст привітання був записаний на підказувачі, тож Захаровій довелося ретельно придивлятися, щоб не зробити помилок.

Представниця МЗС заявила, що "дорогі китайські друзі" і росіяни "вперше зустрінуть Свято весни разом".

А Москва вже втретє стане майданчиком для святкування Китайського Нового року. При цьому в Пекіні обираються відзначити "російську Масляну", яка в китайській інтерпретації Захарової чомусь звучить, як "Московське свято проводів зими".

У коментарях росіяни поділилися враженнями, обурившись, що Китай не зробив люб'язності у відповідь і в принципі не є "другом" Росії.

Судячи з фото з соцмереж, Китайський новий рік у Москві відзначають із розмахом, для сцени навіть надали місце на Красній площі.

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що один лише телефонний дзвінок із Пекіна російському диктатору Володимиру Путіну може зупинити війну в Україні.

При цьому несподівано стало відомо, що КНР надасть Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.