Захарова из российского МИД внезапно заговорила на китайском: в чем причина

Представительница Министерства иностранных дел РФ прочла целую речь с подсказчика, поздравляя китайцев с Годом Огненной Лошади. Видеообращение понравилось не всем — некоторые пользователи начали оставлять расистские шутки под публикацией.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Марии Захаровой и это притом, что сейчас эту соцсеть в России замедляют и могут закрыть вообще.

На видео явно видно, что текст поздравления был записан на подсказчике, так что Захаровой пришлось тщательно присматриваться, чтобы не сделать ошибок.

Представительница МИД заявила, что "дорогие китайские друзья" и россияне "впервые встретят Праздник весны вместе".

А Москва уже в третий раз станет площадкой для празднования Китайского Нового года. При этом в Пекине обираються отметить "русскую Масленицу", которая в китайской интерпретации Захаровой почему-то звучит, как "Московский праздник проводов зимы".

Відео дня

В комментариях россияне поделились впечатлениями, возмутившись, что Китай не оказал ответной любезности и в принципе не является "другом" России.

Судя по фото из соцсетей, Китайский новый год в Москве отмечается с размахом, для сцены даже предоставили место на Красной площади.

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что один лишь телефонный звонок из Пекина российскому диктатору Владимиру Путину может остановить войну в Украине.

При этом неожиданно стало известно, что КНР предоставит Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.