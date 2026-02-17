У РФ прогримів вибух у військовій комендатурі, повідомляють про загиблих

17 лютого о 14:20 за місцевим часом у будівлі військової комендатури в місті Сертолово Всеволожського району Ленінградської області прогримів вибух.

Унаслідок обвалилися перекриття на другому і третьому поверхах і горище, є загроза подальшого обвалення, повідомляє телеканал "78".

За попередніми даними, відомо про трьох загиблих. Під завалами можуть перебувати ще близько чотирьох осіб.

На місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється. Причини події поки що не називають.

Жителі Сертолово в місцевих чатах повідомляють, що чули гучний "хлопок", від якого "задзвеніли шибки". Обставини інциденту з'ясовують.

Губернатор Ленобрсті Олександр Дрозденко написав, що доручив силовому блоку надати допомогу військовим у розборі завалів і порятунку постраждалих під час обвалення будівлі військової поліції на території військової частини в Сертоловому.

Відео дня

"На місці перебувають підрозділи МНС і Леноблпожспас", — ідеться в повідомленні.

Що спричинило вибух, поки що невідомо. Версію про безпілотник уже спростували.

Нагадаємо, під Санкт-Петербургом вибухнуло судно MSC Giada III.

Також повідомлялося, що в Уссурійську ГУР підірвало військову частину 80 бригади ЗС РФ, яка воювала в Україні