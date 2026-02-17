В РФ прогремел взрыв в военной комендатуре, сообщается о погибших

17 февраля в 14:20 по местному времени в здании военной комендатуры в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области прогремел взрыв.

В результате обрушились перекрытия на втором и третьем этажах и чердак, есть угроза дальнейшего обрушения, сообщает телеканал "78".

По предварительным данным, известно о трех погибших. Под завалами могут находиться еще около четырех человек.

На месте работают экстренные службы, информация уточняется. Причины произошедшего пока не называются.

Жители Сертолово в местных чатах сообщают, что слышали громкий "хлопок", от которого "зазвенели стекла". Обстоятельства инцидента выясняются.

Губернатор Ленобрсти Александр Дрозденко написал, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово.

"На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас", — говорится в сообщении.

Что повлекло взрыв, пока неизвестно. Версию о беспилотнике уже опровергли.

