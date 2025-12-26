В Уссурийске ГУР взорвало воинскую часть 80 бригады ВС РФ, которая воевала в Украине (фото)

Агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины смогли пробраться на территорию воинской части в Уссурийске и устроить диверсию, сообщили источники медиа. Российские власти заявили, что произошел бытовой инцидент, но местные жители сообщили о громком взрыве, который слышали на километры. Что произошло в российском городе, расположенном в 6 тыс. км от Украины?

Взрывы в Уссурийске прогремели в воинской части №19288, в которой базируется 80-я Витебская Краснознаменная бригада управления, написало медиа "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ГУР. Бригада участвовала в боевых действиях в Украине и совершала военные преступления против украинцев. На место инцидента прибыло большое количество правоохранителей, и это несколько противоречит официальным заявлениям о "подрыве сварочного аппарата".

Инцидент в Уссурийске произошел днем 24 декабря. На парковке рядом с в/ч 192288 прогремело два взрыва, устроенные, как уверяет ГУР, украинскими агентами. На место событий прибыла и полиция, и ФСБ РФ, и пожарные. РосСМИ при этом отметили, что из-за "сварочного аппарата" зачем-то перекрыли окрестные улицы. Кроме того, напомнили, что похожие "хлопки" произошли в Приморье 18 декабря.

"Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей", — уточнили источники в ГУР.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не писал о взрыве в Уссурийске. Между тем на Google maps можно увидеть, что воинская часть, в которой произошел инцидент, расположена на юго-западной окраине города.

ГУР и взрывы в РФ — где расположена в/ч 192288 ВС РФ в Уссурийске Фото: Google Maps

ГУР и взрывы в РФ — детали

В российских пабликах можно отыскать серию сообщений о событиях в Уссурийске 24 декабря. На кадрах с места событий показывают около десятка машин спецслужбы, которые прибыли на место "возгорания сварочного аппарата".

ГУР и взрывы в РФ — росСМИ об инциденте в Уссурийске 24 декабря Фото: РБК-Украина

Между тем местные жители написали, что взрывы были ощутимо громкими и не похожи на "хлопки". Причем событие произошло утром, когда едва начался рабочий день и поэтому не ясно, зачем так рано включали "сварочный аппарат" и почему взрывы слышало "полгорода".

ГУР и взрывы в РФ — реакция жителей Уссурийска на инцидент 24 декабря Фото: Скриншот

Фокус писал о серии инцидентов в РФ, которые фиксируются на специальность карте Международного разведывательного сообщества InformNapalm. На карте, среди прочего, обозначены взрывы на российских НПЗ, который в 2025 году было значительно больше, чем в 2023-24 вместе взятых. Кроме того, есть группа отметок, которая касается диверсий и инцидентов невыясненного происхождения, связанных ВС РФ. Например, в сентябре во Владивостоке состоялась ликвидация военных преступников из 155 бригады морской пехоты РФ, которые убивали украинцев в Буче. Несколькими днями ранее взорвалось в воинской части 6912 в Хабаровске, а в мае загорелся склад боеприпасов в Амурской области.

Напоминаем, 22 декабря агенты ГУР пробрались на военную авиабазу в Липецка и подожгли два дорогостоящих самолета ВС РФ: появились кадры с моментом поджога.