В Уссурійську ГУР підірвало військову частину 80 бригади ЗС РФ, яка воювала в Україні (фото)

Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України змогли пробратись на територію військової частини в Уссурійську та влаштувати диверсію, повідомили джерела медіа. Російська влада заявила, що стався побутовий інцидент, але місцеві жителі повідомили про гучний вибух, який чули на кілометри. Що сталось у російському місті, розташованому за 6 тис. км від України?

Вибухи в Уссурійську пролунали у військовій частині №19288, у якій базується 80-та Вітебська Червонопрапорна бригада управління, написало медіа "РБК-Україна" з посиланням на джерела в ГУР. Бригада брала участь у бойових діях в Україні та вчиняла воєнні злочини проти українців. На місце інциденту прибула велика кількість правоохоронців, і це дещо суперечить офіційним заявам про "підрив зварювального апарату".

Інцидент в Уссурійську стався вдень 24 грудня. На парковці поруч з в/ч 192288 пролунало два вибухи, влаштовані, як запевняє ГУР, українськими агентами. На місце подій прибула і поліція, і ФСБ РФ, і пожежники. РосЗМІ при цьому зауважили, що через "зварювальний апарат" навіщось перекрили навколишні вулиці. Крім того, нагадали, що схожі "хлопки" стались у Примор'ї 18 грудня.

Відео дня

"Відомі факти здійснення ними воєнних злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей", — уточнили джерела в ГУР.

Губернатор Приморського краю Олег Кожемяко не писав про вибух в Уссурійську. Тим часом на Google maps можна побачити, що військова частина, в якій стався інцидент, розташована на південно-західній околиці міста.

ГУР та вибухи у РФ - де розташована в/ч 192288 ЗС РФ в Уссурійську Фото: Google Maps

ГУР та вибухи у РФ — деталі

У російських пабліках можна відшукати серію дописів про події в Уссурійську 24 грудня. На кадрах з місця подій показують близько десятка машин спецслужби, які прибули на місце "загоряння зварювального апарату".

ГУР та вибухи у РФ - росЗМІ про інцидент в Уссурійську 24 грудня Фото: РБК-Україна

Тим часом місцеві жителі написали, що вибухи були відчутно гучними і не схожі на "хлопки". При чому поді сталась зранку, коли ледь почався робочий день і тому не ясно, навіщо так рано вмикали "зварювальний апарат" і чому вибухи чуло "пів міста".

ГУР та вибухи у РФ - реакція жителів Уссурійська на інцидент 24 грудня Фото: Скриншот

Фокус писав про серію інцидентів у РФ, які фіксуються на спеціальність карті Міжнародної розвідуваної спільноти InformNapalm. На карті, серед іншого, позначені вибухи на російських НПЗ, який у 2025 році було значно більше, ніж у 2023-24 разом. Крім того, є група позначок, яка стосується диверсій та інцидентів нез'ясованого походження, пов'язаних ЗС РФ. Наприклад, у вересні в Владивостоку відбулась ліквідація воєнних злочинців зі 155 бригади морської піхоти РФ, які убивали українців в Бучі. Кількома днями раніше вибухнуло у військовій частині 6912 у Хабаровську, а у травні загорівся склад боєприпасів у Амурській області.

Нагадуємо, 22 грудня агенти ГУР пробрались на військову авіабазу в Липецька та підпалили два дороговартісних літаки ЗС РФ: з'явились кадри з моментом підпалу.