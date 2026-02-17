Лікар із Німеччини став королем однієї з найбідніших країн Африки (відео)

75-річний доктор Іссіфі Джибей понад 20 років працював головним лікарем у лікарні в Рендсбурзі, Німеччина. Останнім часом він насолоджувався пенсією в прекрасному Шлезвіг-Гольштейні разом зі своєю дружиною. Він ніколи не уявляв, що коли-небудь повернеться в рідний Нігер. І вже точно не як король.

Західноафриканська країна Нігер вважається однією з найбідніших у світі. Загроза з боку ісламістів зберігається постійно. У 1970 році Джібей отримав стипендію, приїхав до Німеччини та вивчав медицину. Колишній головний лікар походить зі знатної сім'ї, тому його вважали можливим наступником попереднього короля, який помер 2023 року, пише Bild.

Іссіфі Джибей став королем Нігеру

Його сім'я в Нігері не прийняла б відмову Джібея від участі у виборах або від посади, бо традиція королівського правління триває й донині. Однак державна влада зосереджена в руках центрального уряду в столиці, Ніамеї.

У регіоні Кокору проживає до 150 000 осіб. Його очолює король, якого обирають збори всіх сільських старост. У виборах брало участь більше десятка кандидатів, деякі з яких, за даними газетної групи Шлезвіг-Гольштейна, протягом кількох місяців погрожували Джибею смертю. Однак у підсумку він здобув перемогу, отримавши 25 із 51 голосу. Колишній головний лікар тепер носить титул еміра Кокору. Його обирають довічно.

Але навіть після виборів ситуація залишається напруженою: "На жаль, Нігер — небезпечна країна. Джихадисти становлять велику небезпеку. Я можу пересуватися країною тільки в супроводі великої кількості людей", — сказав Джибей. Він бачить свою роль як сполучну ланку між місцевим населенням і центральним урядом. Він уповноважений збирати податки й ухвалювати судові рішення. Будучи королем, він носитиме скіпетр, елегантний тюрбан і чорно-золоту оксамитову та шовкову мантію. Серед його регалій також є два забальзамованих левових серця.

Іссіфі Джібей усе життя прожив у Німеччині, а тепер став королем Нігеру Фото: Bild

У нього чіткі цілі на час свого перебування на посаді. Колишній лікар лікарні в Рендсбурзі хоче інвестувати в інфраструктуру. За словами Джибея, це зробить ресурси регіону доступнішими для населення. Джибей не хоче повністю розривати зв'язки з Німеччиною. Він все ще може відвідувати Шлезвіг-Гольштейн, але тоді йому знадобиться представник у Нігері. Цю роль міг би виконати один із його братів.

Місто Рендсбург, серед інших, привітало його з обранням на своєму сайті: "Він залишив незабутнє враження на наше місто не тільки як лікар. Ми впевнені, що він також принесе користь своїй батьківщині".

Нігер — що відомо

Країна здобула незалежність тільки 1960 року. Раніше вона була французькою колонією. На території площею майже 1,27 мільйона квадратних кілометрів проживає 26,2 мільйона осіб (для порівняння: Німеччина займає трохи менше 360 000 квадратних кілометрів). Щільність населення Нігеру становить 21 житель на квадратний кілометр (Німеччина: 237 жителів).

Нігер — одна з найбідніших країн світу

Нігер вважається однією з найбідніших країн світу. Більшість населення живе за рахунок сільського господарства. Однак країна також володіє мінеральними ресурсами, такими як золото, уран, нафта і вугілля. Хоча валовий внутрішній продукт Нігеру за останні два десятиліття зріс більш ніж у десять разів, це компенсується високим зростанням населення. У середньому в кожної жінки 6,7 дітей.

Країною керує військовий уряд. Тероризм є серйозною проблемою. Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини застерігає від поїздок до Нігеру, як і більшість країн ЄС. У багатьох регіонах існує високий ризик стати жертвою насильства. Викрадення людей, зокрема, є звичайним явищем. За даними Міністерства закордонних справ, іноземцям дозволено виїжджати за межі міст країни лише в супроводі озброєного конвою.

