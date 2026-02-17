Врач из Германии стал королем одной из беднейшей страны Африки (видео)

75-летний доктор Иссифи Джибей более 20 лет работал главным врачом в больнице в Рендсбурге, Германия. В последнее время он наслаждался пенсией в прекрасном Шлезвиг-Гольштейне вместе со своей женой. Он никогда не представлял, что когда-нибудь вернется в родной Нигер. И уж точно не в качестве короля.

Западноафриканская страна Нигер считается одной из беднейших в мире. Угроза со стороны исламистов сохраняется постоянно. В 1970 году Джибей получил стипендию, приехал в Германию и изучал медицину. Бывший главный врач происходит из знатной семьи и поэтому считался возможным преемником предыдущего короля , умершего в 2023 году, пишет Bild.

Иссифи Джибей стал королем Нигера

Его семья в Нигере не приняла бы отказ Джибея от участия в выборах или от должности так как традиция королевского правления продолжается и по сей день. Однако государственная власть сосредоточена в руках центрального правительства в столице, Ниамее.

В регионе Кокору проживает до 150 000 человек. Его возглавляет король, избираемый собранием всех деревенских старост. В выборах участвовало более десятка кандидатов, некоторые из которых, по данным газетной группы Шлезвиг-Гольштейна, на протяжении нескольких месяцев угрожали Джибею смертью. Однако в итоге он одержал победу, получив 25 из 51 голоса. Бывший главный врач теперь носит титул эмира Кокору. Он избирается пожизненно.

Но даже после выборов ситуация остается напряженной: "К сожалению, Нигер — небезопасная страна. Джихадисты представляют большую опасность. Я могу передвигаться по стране только в сопровождении большого количества людей", — сказал Джибей. Он видит свою роль как связующее звено между местным населением и центральным правительством. Он уполномочен собирать налоги и принимать судебные решения. Будучи королем, он будет носить скипетр, элегантный тюрбан и черно-золотую бархатную и шелковую мантию. Среди его регалий также есть два забальзамированных львиных сердца.

У него четкие цели на время своего пребывания в должности. Бывший врач больницы в Рендсбурге хочет инвестировать в инфраструктуру. По словам Джибея, это сделает ресурсы региона более доступными для населения. Джибей не хочет полностью разрывать связи с Германией. Он все еще может посещать Шлезвиг-Гольштейн , но тогда ему понадобится представитель в Нигере. Эту роль мог бы выполнить один из его братьев.

Город Рендсбург, среди прочих, поздравил его с избранием на своем сайте: "Он оставил неизгладимое впечатление на наш город не только как врач. Мы уверены, что он также принесет пользу своей родине".

Нигер – что известно

Страна получила независимость только в 1960 году. Ранее она была французской колонией. На территории площадью почти 1,27 миллиона квадратных километров проживает 26,2 миллиона человек (для сравнения: Германия занимает чуть менее 360 000 квадратных километров). Плотность населения Нигера составляет 21 житель на квадратный километр (Германия: 237 жителей).

Нигер - одна из беднейших стран мира

Нигер считается одной из беднейших стран мира. Большинство населения живет за счет сельского хозяйства. Однако страна также обладает минеральными ресурсами, такими как золото, уран, нефть и уголь. Хотя валовой внутренний продукт Нигера за последние два десятилетия вырос более чем в десять раз, это компенсируется высоким ростом населения. В среднем у каждой женщины 6,7 детей.

Страной управляет военное правительство. Терроризм является серьезной проблемой. Федеральное министерство иностранных дел Германии предостерегает от поездок в Нигер, как и большинство стран ЕС. Во многих регионах существует высокий риск стать жертвой насилия. Похищения людей, в частности, являются обычным явлением. По данным Министерства иностранных дел, иностранцам разрешено выезжать за пределы городов страны только в сопровождении вооруженного конвоя.

