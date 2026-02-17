Букет тюльпанів може вбити вашого кота: чим небезпечні весняні квіти

Кішки обожнюють гризти рослини. Особливо їх приваблюють зрізані квіти з їхнім інтенсивним ароматом і свіжим листям. Але багато весняних квітів отруйні, зокрема й тюльпани.

Тюльпани смертельно небезпечні для котів через вміст токсичних лактонів (туліпалінів A і B). Саме він відповідає за яскравий колір квітів. Однак цей токсин міститься не тільки в пелюстках, а й у стеблах, листках і особливо в цибулинах, пише Bild.

Якщо кішка з'їсть тюльпан, то це викличе сильну блювоту, діарею, слинотечу, депресію, а у важких випадках — судоми і порушення серцевого ритму, які потребують термінової ветеринарної допомоги.

Багато хто вважає, що пелюстки нешкідливі, оскільки вони їстівні навіть для людини і мають злегка солодкуватий смак. Однак це не стосується котів. Через свою невелику вагу вони набагато чутливіші. Навіть одна пелюстка або частина квітки можуть спричинити сильне отруєння.

Вода у вазі також неприпустима. Тюльпани виділяють у воду свій токсин. Кішкам категорично не можна її пити.

Токсичні продукти метаболізму накопичуються в організмі, викликаючи блювоту. Також можливі судоми та запалення підшлункової залози. Без своєчасного лікування протягом 24-48 годин може частково або повністю розвинутися ниркова недостатність. За відсутності лікування отруєння може призвести до летального результату протягом трьох-семи днів.

Якщо кішка погризла тюльпани, її слід негайно прибрати подалі від рослини. Щоб запобігти подальшому проковтуванню, можна акуратно видалити залишки рослини з рота кішки.

Запропонуйте тварині свіжу воду. Це може допомогти дещо розбавити токсини. Якщо у тварини вже проявляються такі симптоми, як блювота або діарея, необхідно відвезти її до ветеринара.

Якщо тюльпани ростуть у вашому саду, то зазвичай побоюватися нічого. На вигулі кішки воліють їсти звичайну траву. У дуже рідкісних випадках вони пробуватимуть тюльпани. Однак із букетом у вітальні все інакше — особливо якщо немає альтернативи, наприклад, котячої трави.

